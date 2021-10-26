В Краснодаре прошел финал интеллектуальных состязаний Brain Battle 3.0

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2021, 15:19

В рамках Всероссийского фестиваля «Наука 0+» в столице Кубани в стенах Кубанского госуниверситета состоялась битва умов, девизом которой стал лозунг «Большие вызовы: в поиске новых решений».

Четыре команды из студентов, преподавателей и научных специалистов соревновались в формате научного стендапа. Участники игры представили на суд жюри свои проекты, которые касались поиска цифровых решений в области развития безопасного городского пространства, заботы о здоровье будущих мам, формирования взаимосвязи и взаимодействия между экосистемой сельскохозяйственного комплекса и экосистемой сельских поселений, и так далее.

По мнению члена жюри исполнительного директора Фонда поддержки гражданского общества Виолетты Гассий, проигравших в этих интеллектуальных состязаниях не было, поскольку каждый из представленных проектов имел прикладное значение.

– Сегодня развитие научного потенциала молодежи является одной из приоритетных задач системы образования в России. Это важное условие для того, чтобы молодые люди могли достигать новых высот в карьере, не покидая свой регион, при этом помогая развитию его экономики, – отметил член Общественной палаты Краснодарского края и президент Фонда поддержки гражданского общества Сергей Петухов.

Напомним, проект «Научные бои Brain Battle 3.0» реализуется на базе Кубанского госуниверситета с целью популяризации науки.

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