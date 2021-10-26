Врачи отметили основные признаки «тяжелого» пациента с COVID-19

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26 октября 2021, 15:13

Фото: pixabay

Течение коронавируса считается тяжёлым в случае длительной высокой температуры, которую не получается сбить, и дыхательной недостаточности. Но для каждого болезнь протекает по-разному, поэтому и наличие данных симптомов не всегда означает, что человек не сможет выздороветь, считают эксперты, опрошенные «Вечерней Москвой».

Илья Акинфиев, инфекционист, обозначил, что признаки тяжелого течения коронавируса — длительная высокая температура и дыхательная недостаточность.

«Основные симптомы, которые говорят об утяжелении процесса, — длительная температура, не поддающаяся снижению при приеме жаропонижающих, резкое снижение сатурации (насыщения крови кислородом) и увеличение количества дыхательных движений. Чаще всего в реанимацию переводят именно из-за возникновения дыхательной недостаточности», — рассказал он.

Врач подчеркнул, что каждый человек переносит коронавирус индивидуально. А вот отказ от вакцинации, позднее обращение к врачу, наличие лишнего веса или сахарного диабета могут оказать большое влияние на выздоровление.

Педиатр и инфекционист Евгений Тимаков согласился с мнением Акинфиева. Врач отметил, что хронические заболевания провоцируют возникновение тяжёлых симптомов.

«Сильно влияет время госпитализации, сопутствующие заболевания, вирусная нагрузка (доза вируса, которую человек получил) и наличие предыдущего иммунитета», — рассказал он.

По мнению врача, у каждого человека болезнь протекает по-своему. Сложно спрогнозировать, как именно человек перенесёт болезнь.

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