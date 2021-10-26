Как «режим нерабочих дней» может повлиять на заболеваемость COVID-19 в России

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26 октября 2021, 14:55 Источник: facebook.com/alexx.dragan

Фото: pixabay.com

Аналитик Александр Драган на своей странице в Facebook поделился мнением о вводимом в России «режиме нерабочих дней».



Александр Драган:



- Как бы так ещё сильнее разогнать заболеваемость во время мощнейшей вспышки?



Например, объявить очередной «режим нерабочих дней» — длинные внеочередные каникулы. Люди этот сигнал поймут правильно — и побегут искать возможность где-то отдохнуть в ноябре.



Статистика красноречива. По внутренним данным Авиасейлс, спрос на авиаперелёты сильно вырос сразу после объявления нерабочих дней. Только за первые за сутки билеты по России стали искать на 53% чаще — больше всего искали, конечно, туристические направления. За прошлую неделю в целом поиски авиабилетов выросли в 2,6 раза. Среди российских направлений в топе — Сочи (+116% поисков), Краснодар (+208%), Симферополь (+161%), Калининград (+111%), Минводы (+163%). Зарубежные направления также выросли. Чаще всего искали и бронировали билеты в Турцию (+116% поисков), Египет и ОАЭ (+80%), в Армению и на Кипр (+118%).



Как итог — в Сочи в «нерабочие дни» приедет около 120 тысяч отдыхающих — это рекорд для этого времени года, и это сопоставимо с пиковыми показателями летнего сезона. В Анапе спрос на отели и гостевые дома вырос до 80%. В Калининграде дефицит номеров, а в том же Сочи резко растут цены на размещение. В целом по России число бронирований отелей выросло в три раза по сравнению с прошлым годом.



Растут продажи туров: от 20 до 100% в зависимости от направления. На египетских курортах уже возник дефицит отелей, часть гостиниц остановили продажи на ноябрьские праздники.



Юг тем временем ждёт туристов.



В Крыму каждая третья больничная койка занята больными с ковидом — всего занято 4,6 тысяч коек, это больше, чем на пиках всех прошлых волн, и снижения пока не видно. В Симферополе занято 100% коек — пациентов везут в другие районы. В Севастополе катастрофически не хватает врачей, медсестёр и санитаров для работы с ковидными больными — их пытаются срочно набрать по объявлениям и призывают медиков-пенсионеров и сотрудников частных медцентров выйти на помощь. Не хватает экипажей скорой помощи, по некоторым сообщениям — кислорода, а крымские морги не справляются с нагрузкой — власти докупают мобильные рефрижераторы.



Не лучше ситуация и в Краснодарском крае: в регионе занято больше 6,3 тысяч коек, и это — максимум за всю эпидемию. Рост госпитализированных за две недели — 15%. Региональный оперштаб заявляет при этом про 3,2 тысячи госпитализированных — по объяснениям замгубернатора края, оперштаб учитывает только пациентов с подтверждённым ковидом. Доля неучтённых пациентов стабильно высока: в марте доля пациентов с ПЦР+ составляла 40% от всех госпитализированных, на протяжении всего лета — 50−55%, сегодня — всё те же 50%, то есть на каждого пациента с подтверждённым ковидом приходится один с не подтверждённым. В реанимации попадают дети, некоторые оказываются на ИВЛ.



Тем временем на Кубани продолжают расширять коечный фонд. В начале лета с ковидом работало 11 больниц — сегодня их уже 29, последней в октябре перепрофилировали психиатрическую больницу: оснастили койки кислородом и переобучили местных специалистов для работы с ковидом.



Даже по статистике оперштаба на Кубани умирает от ковида по 40 человек в сутки — в пересчёте на население смертность выше, чем в Москве. Реальная смертность ещё выше: так, за июнь-август в крае было 6,6 тысяч избыточных смертей — тогда как оперштаб заявил о 2,2 тысячах. Если такой недоучёт сохраняется до сих пор (а на это указывает ровная полочка в узком диапазоне от 38 до 42 умерших в сутки), это означает минимум 100-120 избыточных смертей в сутки прямо сейчас. В Крыму при текущем уровне госпитализаций я ожидал бы 40-50 избыточных смертей ежедневно — против 12-17 официальных ковидных.



Задыхается не только юг. В Калининградской области, где также не хватает номеров в гостиницах, уже две недели назад заявили: система здравоохранения «на пределе». Задействованы все ресурсы, развёрнуто максимальное количество коек, на кислородной поддержке и на ИВЛ — рекордное количество пациентов. На прошлой неделе в регионе возник дефицит бесплатных лекарств от коронавируса в поликлиниках и стационарах, вчера — остановили плановую стоматологическую помощь: стоматологов направят на лечение больных ковидом, врачей не хватает. В регионе также остро не хватает водителей общественного транспорта — они массово болеют. Из-за этого в регионе простаивают как городские рейсы, так и межмуниципальные.



По словам министра здравоохранения региона, в стационарах умирает по 14-20 человек в сутки — это колоссальная дополнительная смертность для небольшого региона, где до пандемии в октябре умирало по 30-35 человек в сутки. Вместе с тем, федеральный оперштаб заявляет только о 2-5 смертях в день.



Как курорты готовятся?



Кубань наращивает коечный фонд, чтобы было, куда класть гостей из других регионов. Севастополь устанавливает блокпосты и готовится пропускать людей только с QR-кодами — впрочем, разовый ПЦР-тест тоже подойдёт. Курорты заявляют о том, что заселиться можно будет только при наличии QR-кода — но это коснётся только гостиниц и санаториев, а теневой сектор и частная аренда этого не почувствуют и, очевидно, никакие коды контролировать не станут.



Ограничения зачастую действуют избирательно. Так, в Сочи все массовые мероприятия запрещены — но по факту часть концертов на ноябрьских праздниках состоится, несмотря на все запреты. Формально и на Кубани, и в Крыму доступ в рестораны, кафе, театры и другие общественные места будет только по QR-кодам — но как по факту соблюдаются такие ограничения, мы видели не раз.



В регионах тем временем заканчивается однокомпонентный «Спутник Лайт» — на это жалуются в Перми, в Иркутской области, в Пензенской, в Челябинской, в Архангельской, в Амурской. Спутник Лайт — самый простой способ быстро получить QR-код: сертификат выдаётся сразу в день вакцинации. Проблема в одном: антитела начинают вырабатываться только через 10−14 дней, а эффективность однокомпонентного «Лайта» заметно ниже полного «Спутника». (Вместе с тем, для одного компонента эффективность хороша: по недавнему препринту Гамалеи, «Лайт» показывает эффективность против дельты 69,9%.)



А это значит — по России полетят и поедут сотни тысяч только что привившихся людей, никак не защищённых, и эти люди, поддавшись ложному чувству безопасности, станут заболевать и распространять вирус.



И ведь это не новость: то же самое мы проходили полгода назад, когда майские праздники продлили до десяти дней, и это также привело к взлёту бронирований — тогда спрос на билеты вырос в 5 раз. Вероятно, те длинные майские праздники сильно помогли дельте в короткие сроки распространиться по стране — сегодня большинство линий дельты, представленных в России, восходит к Москве и Петербургу. Впрочем, Роспотребнадзор считает иначе и заявляет, что продлённые майские выходные позволили избежать резкого роста заболеваемости.



Впрочем, всё тот же Роспотребнадзор отказывается называть эти выходные локдауном. Чтобы не казалось, что внеочередные каникулы связаны с ковидом, нужно объявить о них максимально заранее. В то время как в московский оперштаб объясняет, что «разобщение контактов на 11 дней покроет два инкубационных периода дельта-штамма», о «нерабочих днях», по иронии, объявляется ровно за 11 дней до их начала — то есть сначала должны пройти те самые два инкубационных периода.



Сергей Собянин называет это «незапланированным отпуском» и призывает «отдохнуть немного», а глава Роспотребнадзора Анна Попова подчёркивает: нерабочие дни — «это не локдаун, людей вынуждают общаться со своей семьей и больше времени проводить на свежем воздухе».



Так и чему удивляться?





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