Бочкарев: Завершить работы по строительству БКЛ метро в столице планируется на год раньше срока

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26 октября 2021, 14:24

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев заявил, что завершить работы по строительству Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в столице планируется на год раньше срока – в 2022 году.



«Традиционно строительство метро остается одним из приоритетов транспортного развития столицы. Безусловно, главным проектом метростроения остается Большая кольцевая линия, которая станет самым протяженным в мире подземным метрокольцом», – отметил Андрей Бочкарёв.



Он подчеркнул, что уже в этом году запланирован одновременный запуск 10 станций БКЛ.



«Это беспрецедентный случай, когда для пассажиров одновременно откроются сразу десять станций метро. Таким образом, большая часть нового кольца будет уже работать, а в следующем году – на год раньше планируемого срока – мы полностью замкнем эту линию», – сказал Андрей Бочкарёв.



Ранее генеральный директор АО «Мосинжпроект» (инжиниринговый холдинг выступает генеральным проектировщиком и генеральным подрядчиком строительства новых линий и станций столичного метрополитена) Юрий Кравцов сообщил, что на каждой станции БКЛ, готовящейся к вводу в этом году, смонтировано порядка 55 инженерных систем, обеспечивающих в полной мере их интеграцию друг с другом и объектами действующего метрополитена, поддерживающих их функционирование и надлежащий уровень транспортной безопасности для пассажиров и персонала служб метро.



«Всего на 10 пусковых станциях запада, юго-запада и юга БКЛ было смонтировано порядка 208 тысяч единиц оборудования, проложено свыше 223 тысяч метров трубопровода, 61,5 тысяча метров воздуховодов, и более 6 тысяч километров кабеля», – уточнил Юрий Кравцов.





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