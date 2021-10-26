Выбирай: электронная или бумажная

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26 октября 2021, 15:17

Фото strana2020.ru

В стране проходит Всероссийская перепись населения, которая стартовала 15 октября, и, как и минувшие сентябрьские выборы, она впервые проходит с использованием цифровых технологий. Ситуацией вполне могут воспользоваться мошенники, поэтому Волгоградстат призывает быть внимательными к тем, кто хочет у вас что-то узнать, и отличать настоящего переписчика от прикинувшегося им.

Перепись продлится до 14 ноября, а на некоторых труднодоступных территориях и вовсе до 20 ноября. Именно в эти дни к вам могут прийти с вопросами.

Волгоградстат напоминает, что отличить переписчика поможет узнаваемая экипировка. У специалистов, задействованных в переписных мероприятиях, имеется синий портфель, шарф с фирменной символикой, жилет со светоотражающими элементами и официальным логотипом переписи. С учетом сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации все переписчики обеспечены масками, перчатками, средствами дезинфекции.

Каждый переписчик обязан представить удостоверение Федеральной службы государственной статистики, которое действительно при предъявлении паспорта. В случае сомнений жители могут позвонить на свой переписной участок, чтобы уточнить его личность. Список участков с адресами, временем работы и телефонами размещен на сайте Волгоградстата. Важно отметить, что переписчики не спрашивают персональные данные, не просят предъявить документы - информация фиксируется в планшетах только со слов респондентов. Их также не интересует размер заработной платы и другие ваши финансовые аспекты, включая наличие банковских карт.

Использование цифровых технологий обусловило активное привлечение к работе переписчиками студентов волгоградских вузов и колледжей, которые хорошо знакомы с современными технологиями. Участие в переписи населения принимают, например, студенты Волгоградского государственного технического университета с его филиалами в Волжском, Камышине, Михайловке; Волгоградского государственного университета с филиалом в Волжском; Волгоградского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г.В. Плеханова»; филиала ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет «МЭИ» в Волжском.

Для тех, кто дружит с гаджетами, рекомендован один из самых удобных способов переписаться самостоятельно - заполнить анкету на «Едином портале государственных услуг». Для этого необходима стандартная или подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Возможность переписаться дистанционно через интернет предоставляется гражданам с 15 октября до 8 ноября. Им предлагается ответить на такие же вопросы, которые будут задавать переписчики при личной встрече.

Все полученные данные будут передаваться обезличенными по защищенным каналам в единую систему Всероссийской переписи населения, и организаторы обещают, что восстановить информацию о конкретном человеке будет невозможно.

В цифровом мире граждан тоже просят проявлять бдительность. Известно, что только с 18 по 21 октября в доменной зоне .ru было зарегистрировано 48 адресов, подражающих сайту госуслуг, например gosusliga.ru и gosusluni.ru. Предположительно, что эти ресурсы будут использованы в мошеннических схемах. Переходя по ссылкам внимательно читайте адрес. Правильный - gosuslugi.ru.

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