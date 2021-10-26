Траты на ковид и другие цифры Волгоградской области

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26 октября 2021, 15:17

Фото volgograd.ru

22 млрд рублей потратили в Волгоградской области за два года на лечение ковидных пациентов. Эту цифру озвучил на брифинге по ситуации с распространением коронавирусной инфекции председатель облздрава Анатолий Себелев. За 2020-й год на 48 тысяч пациентов только из средств Фонда социального страхования израсходовано 5 млрд 19 млн рублей и ещё более 7 млрд – из областного бюджета. Всего за первый год борьбы ушло 12 млрд 900 млн рублей. За 9 месяцев этого года из фонда страхования потрачено 5 млрд и из областного бюджета еще 4 млрд. 70 млн в месяц расходуется только на кислород, ежесуточно требуется 57 тонн жидкого кислорода. В среднем лечение одного пациента стоит 94 тысячи, «тяжелого» — 176–180 тысяч рублей. Руководитель облздрава выразил мнение, что эти суммы можно было бы потратить на модернизацию всей системы здравоохранения. И в частности провести модернизацию всего первичного звена - поликлиник, ФАПов, центральных районных больниц, скорой помощи.

200 рублей за каждого привитого будут платить медикам в Волгограде и Волгоградской области. Постановление о назначении стимулирующих выплат за дополнительную нагрузку работникам медицинских организаций, подведомственных комитету здравоохранения, подписал исполняющий обязанности губернатора Евгений Харичкин. Деньги начнут выплачивать с 1 ноября. Как следует из текста постановления, выплаты будут назначаться за одного вакцинированного и за повторно привитых горожан. В случае если пациент будет прививаться двухкомпонентной вакциной, медик получит 200 рублей единожды.

60 сантиметров и более - на столько упал уровень воды в Волге в этом году. Это на 20-25 сантиметров ниже уровня самого маловодного 2010 года. Как сообщил начальник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России Максим Бедило, обмеление зафиксировано в створе Астрахани, но касается всей нижней Волги. Из-за сложной гидрологической ситуации в нижней Волге в Астраханской области могут остаться без воды более 10 тысяч человек - жители Наримановского, Лиманского, Икрянинского районов. Кроме того, возможна остановка паромных переправ и снижение промысловых запасов рыбы в результате затруднения судоходства. Также в зимний период может начаться массовая гибель рыбы из-за кислородного голодания. Эксперты предлагают органам исполнительной власти Астраханской области спланировать и провести комплекс мероприятий, чтобы минимизировать ущерб в период маловодья и обеспечить население необходимым количеством воды.

624 тыс. тонн овощей открытого грунта и 49 тыс. тонн тепличной продукции уже получили аграрии Волгоградской области, это большая часть урожая, но работы ещё продолжаются. По информации регионального комитета сельского хозяйства, лидер в овощеводстве - Городищенский район, там валовый сбор превысил 352 тыс. тонн. На втором месте - аграрии Среднеахтубинского района с показателем 65 тыс. тонн овощей.

Средняя урожайность овощных культур составила 447 ц/га. Волгоградские сельхозтоваропроизводители уже собрали 309 тыс. тонн лука, 169 тыс. тонн моркови, более 33 тыс. тонн капусты, 11 тыс. тонн свеклы, более 60 тыс. тонн томатов и огурцов, 54 тыс. тонн картофеля. Планируется выйти на показатели прошлого года и собрать не меньше 1 млн тонн продукции.

76,5 тыс. семей в Волгоградской области в 2021 году стали получателями федерального пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Выплата оформлена почти на 90 тысяч малышей. По информации регионального комитета социальной защиты населения, обновлённый порядок выплат действует с 1 апреля 2021 года. Согласно новым правилам, размер пособия рассчитывается адресно и может составлять от 50 до 100 процентов прожиточного минимума для детей по региону. Базовую выплату - 50% или 5207 руб. - могут оформить семьи, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную на дату обращения. Пособие в увеличенном размере - 75% или 7810,5 руб. - назначается, если среднедушевой доход с учётом базовой выплаты не превышает прожиточный минимум на душу населения. Максимальное пособие - 100% или 10414 руб. - выплачивается, если среднедушевой доход семьи даже при начислении выплаты в размере 75% не сможет превысить прожиточный минимум. Приём заявлений на новые назначения выплаты и её перерасчет продолжаются. Подать заявление на получение пособия или воспользоваться правом на перерасчёт размера выплаты можно через портал Госуслуг, МФЦ или центр социальной защиты по месту жительства. Выплата назначается на 12 месяцев.

39 млн 697 тыс. рублей – стоимость двух новых футбольных полей, которые построят на «Волгоград Арене». Поля с искусственным травяным покрытием - с игровой зоной 60 на 90 метров и с игровой зоной 22 на 42 метра - предназначены для проведения тренировок и игр. Новые площадки, где предусмотрены подогрев и собственное освещение, согласно технической документации, должны увеличить спектр предоставляемых услуг и расширить возможности стадиона без использования основного поля, а также избежать недопустимых нагрузок на него в ранневесенний период. Основные работы начнутся в 2022 году, победителем электронного аукциона признана компания «Крона «Спорт».

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