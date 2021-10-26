Уволенный за полет в Ниццу на бизнес-джете и. о. министра АПК Ульяновской области восстановлен в должности

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26 октября 2021, 14:14 Источник: Коммерсантъ

Михаил Семенкин. Фото: правительство Ульяновской области

И. о. министра агропромышленного комплекса Ульяновской области Михаил Семенкин восстановлен в должности через суд. Год назад он был уволен бывшим губернатором Сергеем Морозовым после полета во Францию на частном бизнес-джете. Стало известно, что администрация действующего в настоящее время губернатора региона Алексея Русских заключила с Семенкиным мировое соглашение.



В августе дело было направлено на новое рассмотрение. Теперь же прокуратура, ранее считавшая полет коррупционным нарушением, сняла свои претензии.



Поводом к увольнению Михаила Семенкина стала проверка обстоятельств его полета в сентябре 2020 года на частном бизнес-джете в Ниццу, где чиновник провел отпуск. Губернатор тогда заявил, что «с точки зрения этики — это не очень хороший вызов обществу».



Чиновник же, в свою очередь, утверждал, что не допускал конфликта интересов, и перелет стоимостью 359 тыс. руб. он оплачивал сам. Первого декабря прошлого года Семенкин обратился в суд и потребовал признать увольнение незаконным, а также компенсировать вынужденный прогул.



Суд удовлетворил иск чиновника, придя к выводу, что в распоряжении о его увольнении «не усматривается существа совершенного коррупционного правонарушения», а комиссия, которая проводила служебную проверку, не установила конфликта интересов. Суд восстановил и.о. министра АПК Ульяновской области в должности с выплатой 314 тыс. руб.



Губернатор Сергей Морозов обжаловал решение в апелляционной инстанции. Аналогичное представление направила и облпрокуратура, настаивающая на том, что реальная стоимость перелета «существенно превышала» сумму платежа министра. Однако 27 апреля этого года, когда Морозов уже ушел в отставку, а врио губернатора региона стал Алексей Русских, областной суд оставил решение райсуда в силе. Дело было прекращено 22 октября в связи с мировым соглашением между администрацией губернатора и Михаилом Семенкиным.



Напомним, что сам губернатор Алексей Русских в начале октября столкнулся с публичными претензиями к организованному его администрацией чартерному рейсу. Речь шла о поездке в Минеральные Воды, в которую руководитель региона отправился со своими сотрудниками после победы на сентябрьских выборах.





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