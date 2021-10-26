Эксперты рассказали о плюсах и минусах ограничений в Санкт-Петербурге

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26 октября 2021, 13:50

Фото: pixabay

Вслед за Москвой локдаун вводят и власти Санкт-Петербурга. Постановление, согласно которому с 30 октября по 7 ноября будут работать только магазины, аптеки и предприятия бытовых услуг, подписал губернатор Александр Беглов.

О целесообразности ввода таких ограничений, а также о плюсах и минусах рассказали «Народные новости».

Каждодневно в Петербурге фиксируют рекордные показатели заболеваемости Covid-19, а смертность считается самой высокой по стране - 435 на 100 тыс. человек. Власти города считают, что введение ограничительных мер поможет снизить рост количества заболевших и позитивно повлияет на эпидемиологическую ситуацию в регионе.

Управленцы надеются, что граждане правильно воспользуются локдауном и сделают прививку, тем самым повысив коллективный иммунитет. Но не стоит исключать вероятность заразиться вирусом прямо в очереди на вакцинацию. На мысль о таком варианте развития событий могут натолкнуть фотографии из торговых центров, гуляющие в сети интернет. На них видно очереди из сотни петербуржцев, причем большая их часть не соблюдает дистанцию и масочный режим.

Несмотря на плачевные результаты статистики, даже врачи сомневаются в эффективности локдауна. Теоретически, данная мера может замедлить распространение, но практический результат предсказать проблематично. Тем более врач терапевт Ирина Аманатова уверяет, что пара недель не окажет существенного влияния на пандемию.

От весьма сомнительных плюсов можно перейти к очевидным минусам. Локдаун в первую очередь является ударом по петербургскому бизнесу. К властям города уже обратились работники туристической сферы. Они считают, что некоторые принятые меры избыточны и только усложнят работу предприятий, которые находятся на пути восстановления от предыдущих ограничений.

«Бизнес, добровольно взяв на себя бремя, в том числе, материальное, для организации безопасной инфраструктуры на своей территории, рассчитывает на возможность продолжения работы, обеспечивая самое безопасное в настоящее время пространство для посетителей», — заявляют авторы обращения.

Работники уверены, бизнес приложил все усилия для сохранения деятельности и экономики региона, а взамен его принесли в жертву новой волне ограничений. Это сведет на нет всю проделанную ранее работу.

Новыми ограничениями возмущенны и жители города. Целесообразность запретов кажется им сомнительной. Некоторые, например, негодуют из-за закрытия ветеринарных клиник. Хозяева задаются вопросом, куда вести своего любимца, если он заболеет.

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