Песков посоветовал Моргенштерну пообщаться с ветеранами войны

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2021, 13:52 Источник: РИА Новости

Моргенштерн, Павел Кашаев/globallook.com

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал высказывание популярного рэпера Моргенштерна о Дне Победы и посоветовал ему поговорить с ветеранами, чтобы понять, почему этот праздник так важен.

По словам Пескова, подобные заявления молодых людей происходят скорее не «по злобе», а от «незнания».

«Безусловно, те молодые люди, которые знамениты, которые пользуются популярностью у своих сверстников, они должны понимать, что они так или иначе несут ответственность за то, чтобы понимать такие важные для всей нашей страны понятия, как День Победы. Они должны нести за это моральную ответственность. Именно моральную», — заметил Песков.

Пресс-секретарь президента посоветовал «таким молодым людям» пообщаться со своими бабушками и дедушками или «прийти к какому-нибудь» ветерану и спросить, почему так важен День Победы. «Он будет важен вечно для нашей страны», - заключил Песков.

В понедельник на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с Моргенштерном, в котором среди прочего они обсудили тему патриотизма.

«Я тебе честно скажу — я вообще не понимаю вот этого вот праздника победы, которая состоялась 76 лет назад. И до сих пор из года в год тратятся на это миллионы, это празднуют. Скрепы это, может, какие-то, я не понимаю... Наверное, гордиться просто нечем», — сказал артист.

Адвокат рэпера Сергей Жорин пояснил, что Моргенштерн лишь «высказал непонимание, почему отмечают именно этот день, а не победу, например, над французами или еще какие-то события, произошедшие в далеком прошлом».

Ранее актер рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, что «обожает» Россию и через несколько лет станет ее президентом.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости