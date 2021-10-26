Мэр Феодосии Бовтуненко после разговора с главой Крыма Аксёновым подал в отставку

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26 октября 2021, 13:25 Источник: Аргументы Недели - Крым

Сергей БОВТУНЕНКО не первый глава городской администрации, который после «профилактической беседы» с АКСЕНОВЫМ слагает полномочия.



«Провел встречу с главой администрации города Феодосии Сергеем Николаевичем Бовтуненко, по итогам которой Сергей Николаевич написал заявление об увольнении по собственному желанию», - сообщил сегодня глава Крыма и заверил: «На функционирование городских служб и инфраструктуры кадровые изменения никак не повлияют. Всё работает в штатном режиме».



Напомним – ранее в такой же манере «уволился» мэр Керчи, который позже занял пост замминистра дорожного хозяйства правительства Крыма. Возможно БОВТУНЕНКО также всплывет в чьих-то замах.

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