Бочкарев: С начала года в Москве было передано под заселение по реновации 50 новостроек

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26 октября 2021, 13:39

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что в столице с начала текущего года по программе реновации жилищного фонда под заселение передано 50 новых жилых корпусов.



«По программе реновации жилищного фонда с начала текущего года обеспечена передача под заселение 50 новостроек общей площадью 594,7 тысячи квадратных метров», – рассказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, за этот период около шести тысяч семей выразили готовность к переезду в новое жилье.



Глава Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин добавил, что всего в 2021 году для ускорения хода реализации программы реновации были подобраны 62 новые стартовые площадки с градостроительным потенциалом 1,1 миллиона квадратных метров. В том числе, 19 октября были утверждены 10 таких площадок.



«Строительство домов на новых 10 площадках позволит расселить 26 старых зданий и предоставить комфортное жилье 4,7 тысячи жителей. В дальнейшем на месте демонтированных домов будет развернуто новое жилищное строительство для нужд программы реновации», – пояснил Сергей Лёвкин.



Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Для ее реализации подобрано 533 «стартовые» площадки. Подробнее о программе реновации можно узнать на официальном сайте мэра Москвы.





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