Алексей Текслер попрощался со львом Симбой и леопардом Евой

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26 октября 2021, 13:17 Татьяна Михайлова

Фото Юлии Боровиковой («Вечерний Челябинск)

Животных, которых выходил приют Карена Даллакяна «Спаси меня», отправляют в Африку.

Южноуральцы стали свидетелями очередной страницы истории льва Симбы и леопарда Евы. Животных спасли зоозащитники и поместили в приют Карена Даллакяна «Спаси меня». А сегодня, 26 октября, Симбу и Еву отправили на историческую родину — в Африку. Там зверей примет реабилитационный центр «Kilimanjaro Animal Crew», условия которого приближены к естественной среде обитания.

Перед тем, как животных увезли в челябинский аэропорт, губернатор Алексей Текслер посетил приют «Спаси меня» и попрощался с Симбой и Евой.

«Спасибо всем, кто участвовал в судьбе животных, тем, кто спасал, выхаживал, и тем, кто помогает их отправить. Русская медная компания активно включилась, много различных добровольцев, иностранные партнеры, которые обеспечивают логистику и взаимодействуют с властями Танзании», — поблагодарил глава региона всех, кто помогает организовать перевозку животных.

В аэропорту Симбу и Еву встретили журналисты. Во время пресс-конференции, которая состоялась перед полетом, им подробно рассказали о том, как животных довезут до Африки, какие условия для льва и леопарда созданы в реабилитационном центре. В полете Симбу и Еву будет сопровождать Карен Даллакян.

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