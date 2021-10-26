Одесский суд своим решением обязал воров прочитать книги Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко

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26 октября 2021, 12:53 Источник: РИА Новости

Фото: pixabay.com

Малиновский районный суд Одессы рассмотрел дело о краже и, помимо условного срока, обязал обвиняемых прочесть несколько книг. Процитировав при этом в своем решении Достоевского: «Перестать читать книги — значит перестать мыслить».

Как следует из материалов дела, двое молодых людей — 19 и 23 лет — на автостоянке украли две магнитолы, три динамика и рычаг коробки передач. Они полностью признали свою вину и сказали суду, что пошли на преступление из-за безденежья.

Приняв во внимание, что раньше они не были судимы, а у одного из них есть семья и ребенок, суд приговорил воров к одному году условно. Но самое интересное в мотивировочной части решения — его «нравственная часть». Цитата из решения: «Учитывая личности обвиняемых, их очень ограниченное развитие и образование... непонимание общечеловеческих ценностей, в том числе тех, которые закладываются родителями ребенка в детстве, назначить наказание с определенными особенностями». Суд возложил на обвиняемых "обязанность чтения книг». Список рекомендованной литературы тоже имеется в решении: «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» Марка Твена, «Белый Клык» Джека Лондона, а также стихи Тараса Шевченко.

«Чтение определенных судом произведений станет для обвиняемых стимулом для мышления и познания мира», - говорится в решении суда.

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