В Хабаровске общественники продолжают «озвучивать» улицы

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26 октября 2021, 12:26

В завершающий учебный день первой четверти команда АНО «ДАРИБ» совместно с представителями Дальневосточного Сбербанка провели открытый урок для учеников 5 класса школы № 27 Хабаровска.

Урок для школьников в прямом смысле стал открытым, так как прошел под открытым небом на улице Воровского: все началось у офиса Сбербанка, где в рамках проекта «Голос улиц» была открыта еще одна адресная табличка, содержащая QR код, перейдя по которому, можно получить доступ к контенту об истории улицы Воровского, в частности, и поселка имени Горького в целом.

- Историей происхождения названий улиц – это называется топонимика – я заинтересовался как раз в вашем возрасте, когда в школе мне дали задание написать реферат про человека, в честь которого названа улица, где я жил – про Дмитрия Леонтьевича Калараша. Интернета тогда не было и мне пришлось немало потрудиться, чтобы найти нужную информацию: пойти в библиотеку, полистать газеты. Для вас сегодня все гораздо проще, в частности, вы можете просто навести свой смартфон на QR код и вся нужная информация будет у вас «в руках», - рассказал на церемонии открытия член правления АНО «ДАРИБ», руководитель проекта «Голос улиц» Алексей Елаш.

Проект «Голос улиц» реализуется с 2020 года силами команды энтузиастов — участников автономной некоммерческой организации «ДАРИБ» и их партнёров.

После открытия таблички для школьников провели экскурсию глава Железнодорожного района в 1991-1996 годах Александр Ханцевич и краевед Анатолий Жуков. Они рассказала ребятам о том, как образовывался поселок имени Горького и строился одноименный завод, как 100 лет назад в окрестностях действовали партизаны, которых казнили японские интервенты, и кто такой Воровский, в честь которого названа улица.

- Историю своей улицы, района, города обязательно нужно знать. Из этого складывается понимание многих процессов и прививается любовь к малой родине, - сказал школьникам Александр Ханцевич.

До конца октября адресные таблички с QR кодом появятся в Хабаровске на фасадах зданий, где расположены офисы Сбера. Это улицы Автобусная, Шевчука, Руднева, Архангельская, Большая, Брестская, Карла Маркса, Краснореченская, Ленина, Ленинградская, Льва Толстого, Пушкина, Панфиловцев, Серышева, Тихоокеанская и других.

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