Сергунина: Московские компании приняли участие в международном кинорынке MIPCOM

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26 октября 2021, 11:36

Фото из открытых источников

Столичные компании представили свои проекты на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM и заключили контракты более чем на 100 млн долл. США. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Наталья Сергунина.



Так, 18 столичных компаний при поддержке Московского экспортного центра презентовали свои проекты на международном рынке аудиовизуального контента MIPCOM. В этом году он проводится в гибридном формате: офлайн-часть состоялась в Каннах (Франция) 11-14 октября, а переговоры в онлайн-режиме продолжатся на цифровой платформе кинорынка до конца ноября.



«Московский экспортный центр третий год подряд поддерживает участие киностудий города в главных отраслевых форумах. Столичные компании подписали на них контракты с байерами из Великобритании, Швейцарии, Италии и многих других стран. Объем заключенных сделок уже превышает 100 млн долл. США», - рассказала Сергунина.



Она отметила, что по итогам 2020 года на московские кинокомпании и студии анимации пришлось 70% выручки всех российских предприятий в этой сфере. Уточняется, что среди участников кинорынка MIPCOM из Москвы - производители художественных и анимационных картин, компании, работающие в сфере оцифровки и хранения контента, управления правами на кинопроизведения, дистрибуции и лицензирования. Они представили зарубежным партнерам эксклюзивные отрывки из новых фильмов, анимационных лент и сериалов, а также другие проекты.



В департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы добавили, что «Союзмультфильм» презентовал мультфильм-мюзикл и анимационные сериалы, студия Wizart Animation - пятую часть франшизы «Снежная Королева», а компания Cyrillica - технологию озвучивания с помощью нейроголосов.



«Переговоры в рамках MIPCOM еще продолжаются: онлайн-витрина кинорынка будет открыта для байеров до 30 ноября», - заключили в пресс-службе департамента.





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