Решающая пощечина: как бразильский боец проиграл турнир

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26 октября 2021, 11:17 Турана Гулиева,

Фото: Instagram

В Польше пережил неудачу в турнире по пощечинам бразильский боец по смешанным единоборствам.

Вагнер да Консейсау Мартинс проиграл польскому бойцу – Каролю Филасиньскому. От удара левой рукой бывший боец ММА пошатнулся и не смог удержаться.

Сообщается, что вес Вагнера около 180 кг, а рост под два метра.

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