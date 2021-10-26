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Решающая пощечина: как бразильский боец проиграл турнир

, 11:17 ,

Решающая пощечина: как бразильский боец проиграл турнир
Фото: Instagram

В Польше пережил неудачу в турнире по пощечинам бразильский боец по смешанным единоборствам.

Вагнер да Консейсау Мартинс проиграл польскому бойцу – Каролю Филасиньскому. От удара левой рукой бывший боец ММА пошатнулся и не смог удержаться.

Сообщается, что вес Вагнера около 180 кг, а рост под два метра.

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