Госдума рассмотрит сегодня законопроект о продлении «дачной амнистии»

Сегодня, 26 октября, Госдума рассмотрит законопроект о продлении «дачной амнистии» до 1 марта 2031 года. Об этом заявил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.
«Речь идет о том, что фактически «дачная амнистия» продлевается до 1 марта 2031 года. Надеюсь, что за это время все граждане смогут оформить в полном объеме все документы на свои земельные участки», - сказал парламентарий.
Первое чтение закона уже состоялось. В случае его принятия упрощенный порядок регистрации на дома, построенные на садовых участках, а также на землях, выделенных под индивидуальное жилищное строительство и ведение личного подсобного хозяйства, сохранится еще на 10 лет.
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