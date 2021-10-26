Борьба с тараканами может привести к уголовному делу

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26 октября 2021, 10:40 Турана Гулиева,

Как сообщает РИА Новости, борьба с тараканами и домашними вредителями может привести к уголовной ответственности.

Юрист Маргарита Курашина объясняет: «Ответственность в случае, если от дезинсекции пострадали люди, может наступить по статье 236 УК РФ «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Кроме того, если в результате использования химикатов отравятся много людей, то виноватому в этом грозит штраф от 500 тысяч рублей. Если же данное деяние повлекло смерть человека, то размер штрафа увеличивается до 2-х миллионов рублей.

Другое дело, если человек использует профессиональные средства травления.

«Другая же ситуация с профессиональными средствами. Действующее вещество у них зачастую такое же, однако концентрация значительно разнится, из-за чего во время дезинсекции требуется покидать обрабатываемые помещения. Например, при использовании сильнодействующего фосфина, опасного для человека, по технической карте необходимо заранее провести подготовку помещения, известить арендаторов о намерении провести обработку, кроме того, в жилых помещениях он не разрешен к использованию, исключение – если они полностью пустуют несколько дней. Самостоятельно же использовать подобные средства категорически нельзя», - уточнила Курашина.

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