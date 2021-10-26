Как пить кофе без вреда для фигуры: рассказывают диетологи

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26 октября 2021, 10:00 Анастасия Иванова

Американские диетологи Лора Бурак и Лорен Манакер назвали способ правильно пить кофе без вреда для здоровья и фигуры.



Как сообщает Манакер, отказ от добавления сахара в кофе может помочь легко сбросить вес. Она добавила, что две с половиной чайных ложки, добавленных в кофе, содержат около 12,5 грамма сахара, что составляет значимую часть рекомендуемой суточной нормы. Если употреблять слишком много сахара, можно повысить риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому диетолог советует отказаться от него и использовать заменители — аллюлозу или архат.



«Если добавить сливки или даже слишком много молока в кофе, в нем значительно увеличится число калорий и процент жира», — добавила Лорен. Бурак также отметила, что чашка черного кофе содержит примерно 5 килокалорий, но если в напиток добавлять сиропы и разные виды молока, то калорийность напитка значительно повышается.



Диетологи советуют добавлять в утренний кофе коллаген, который позволяет дольше чувствовать себя сытым. Однако кофе никогда не стоит использовать в качестве замены еде, предостерегает Бурак: «Это негативно скажется не только на скорости метаболизма, но и может привести к перееданию».

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