Ревматолог Светлана Колодная: Избавиться от остеопороза можно, но важна регулярность лечения

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2021, 10:11

20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом - болезни, которая поражает кости и приводит к их переломам. 34 млн россиян - 24% - входят в группу риска по остеопоротическим переломам. 14 млн уже болеют, еще 20 млн имеют остеопению (снижение костной массы). К 2030 году в РФ число переломов проксимального отдела бедра вырастет на 23% и достигнет 144 тысяч случаев в год. О том, как выявить это опасное заболевание, сохранить кости здоровыми, а также какие мероприятия проводятся в Хабаровске для информирования граждан об остеопорозе, «Аргументам недели» рассказала ревматолог, заведующая терапевтическим отделением КГБУЗ Городская поликлиника №15 Светлана Колодная.

- Уже с 35 лет кости истончаются и становятся менее прочными. Даже при кашле, резком движении, повороте туловища уже может развиться перелом. Согласно статистике Всемирной организации здравоохранения, остеопороз занимает четвертое место по заболеваемости среди всех неинфекционных заболеваний, уступая только сердечно-сосудистым заболеваниям, онкологии и сахарному диабету, - объяснила Светлана Николаевна.

Основной лозунг 2021 года - «Действуйте, чтобы сохранить свои кости здоровыми».

Пробел в диагностике и лечении остеопороза приводит к большим медицинским и социально-экономическим последствиям, которые усугубляются сегодня и ковидом, подчеркнула эксперт. Чтобы не допустить развитие остеопороза и переломов, необходимо с детства и на протяжение всей жизни заниматься профилактикой этого заболевания.

- Это и достаточное потребление кальция с молочными продуктами, недопущение дефицита витамина D, быть физически активным, также нужно бороться с факторами риска: курением, злоупотреблением алкоголем, вовремя проходить обследования, в том числе используя и компьютерную систему оценки риска переломов FRAX (Fracture Risk Assessment Tool, позволяет рассчитать вероятность возникновения остеопоретических переломов в ближайшие 10 лет. Представляет собой опросник, который включает в себя указание возраста, пола, роста и веса), а если врач поставит диагноз, незамедлительно начать лечение. Конечно, нужно формировать здоровый образ жизни. Я имею в виду и активность, и питание, и вообще позитив, - указала Светлана Николаевна.

Иногда основным и первым симптомом остеопороза является сам перелом, и только после этого доктор ставит такой диагноз. Что касается начальных признаков - это и болезненное ощущение в костях, позвоночнике, а также утомляемость, болезненное сокращение мышц голени по ночам, судороги.

- Говорить об остеопорозе может и сутулость, снижение роста. Если в течение жизни рост человека уменьшился на 4 см и более, на это обязательно нужно обратить внимание для исключения риска компрессионных переломов, которые нередки при остеопорозе, - отметила ревматолог.

К какому же специалисту обратиться при подозрении на остеопороз? Правильнее - сначала к терапевту, который назначит необходимое обследование. Терапевт может направить к ревматологу. Также к этому специалисту могут направить травматологи, эндокринологи, кардиологи и ортопеды.

- Сейчас, кстати, все терапевты проходят обучение диагностике на системе FRAX. Это удивительная система - с ее помощью можно спрогнозировать, имеется ли у пациента риск переломов в ближайшие десять лет, нужно ли лечить пациента или же пока можно обойтись профилактикой. Это очень удобный скрининг, - указала эксперт.

Светлана Николаевна подчеркнула, что золотым стандартом диагностики этой болезни является остеоденситометрия, которая определяет изменение плотности и структуры кости. Такую диагностику можно пройти у нас в Хабаровске, в «Вивее» - бесплатно по квотам.

- Врачи направляют на эту процедуру, как правило, женщин в постменопаузе при наличии какого-либо дополнительного фактора риска - это и курение, и употребление алкоголя, и низкая физическая активность, и применение гормональных препаратов. Мужчины тоже направляются на такое исследование - в основном старше 65 лет, а при наличии факторов риска - после 50-ти. Считается, что мужчины болеют остеопорозом реже. По статистике, на пять заболевших женщин приходится три мужчины с таким же диагнозом. Это потому, что от природы кости у мужчин более крепкие. Для профилактики пациентам назначается кальций, витамин D, а учитывая, что в Хабаровске в период с октября по март солнечная активности не так выражена, витамины должны принимать все. При принятии препаратов, препятствующих дальнейшему разрушению костей, а также кальция и витамина D, при ЗОЖ лечение проходит эффективнее, - подчеркнула врач, - Вылечить можно, но лечить можно регулярно в течение нескольких лет, обязательно находиться под контролем у врача-ревматолога и делать остеоденситометрию раз в год.

Важно также усилить просветительскую работу по профилактике и лечению остеопороза, акцентировать особое внимание на серьезность влияние остеопороза на жизнь людей как болезнь, которая лишает человека самостоятельности, поскольку уход за больным человеком ложится на родственников тяжким бременем, уверена Светлана Колодная:

- Нужно информировать население о причинах возникновения остеопороза, признаках и последствиях этого тяжелого, инвалидизирующего заболевания, являющегося причиной переломов костей при низкой энергетической травме, и как следствие хронической боли и даже преждевременной смерти.

Кстати, в Хабаровске мероприятия по профилактике остеопороза начали проходить задолго до международного дня борьбы с этим заболеванием, еще в сентябре. 25 сентября на стадионе им. Ленина состоялось мероприятие «Северная ходьба - новый образ жизни». Специалисты показывали всем желающим, что такое скандинавская ходьба, как правильно ходить. Проводилась также интернет-школа «Профилактика остеопороза», которая была опубликована на сайте «Здоровый Хабаровск», сайте городской администрации. Прошла и очная школа профилактики остеопороза в центрах работы с населением - Светлана Николаевна проводила эту школу вместе с ортопедическим салоном «Ортомед». Главным же мероприятием стал круглый стол «Остеопороз - молчаливая эпидемия», организованный Управлением по физической культуре спорту и здравоохранению администрации города Хабаровска. В работе круглого стола приняли участие главный ревматолог ДФО, профессор Эльвира Оттева, начальник управления здравоохранения администрации Хабарвоска Татьяна Скорик, а также ревматологи краевой столицы.

Кроме того, медики стараются донести необходимость профилактики такого опасного заболевания и среди юных хабаровчан. Школами и лекциями, конечно, детей не привлечь, а вот творческим конкурсом - еще как! Ребята с удовольствием включились в конкурс «Мы - поколение нового века, в наших руках здоровье планеты». Ребята из детской краевой клинической больницы Хабаровска, художественной студии «Декор» и центра детского развития «Апельсин». Жюри отобрало работы победителей - картины будут включены в настенный календарь «ОстеоРус» на 2023 год.

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