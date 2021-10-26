60 процентов финнов опасаются военной угрозы со стороны России

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26 октября 2021, 09:54 Источник: РБК

Хельсинки, pixabay.com

Больше половины жителей Финляндии опасаются военной угрозы со стороны России, а 30% стали хуже относиться к нашей стране за последние 9 лет. Это показал опрос, проведенный финской аналитической компанией Eva.

Предметом опроса было отношение финнов к России. Исследователи отметили, что со времени предыдущего аналогичного опроса, проведенного 9 лет назад, оно существенно ухудшилось. 45% сказали, что относятся к соседней России негативно, а 60% полагают, что от нее исходит угроза войны. В 2012 году о своем положительном отношении к соседу заявляли 63% жителей Суоми.

Аналитики отметили, что те, кто испытывает теплые чувства к России, чаще всего встречаются среди пожилого населения. Позитивность настроя опрошенных сильно зависела не только от возраста, но и от уровня образования. У высокообразованных респондентов преобладало негативное отношение.

Исследователи, анализируя результаты опроса, предположили, что говорить об устойчивом тренде пока не стоит. И вспомнили в связи с этим 2018-й год. Чемпионат мира по футболу, проведенный в России, тогда резко улучшил отношение финнов к своему соседу.

Вполне вероятно, на усиление негатива по отношению к РФ влияет образ нашей страны, создаваемый западными СМИ. Так, например, недавно на страницах финского издания Yle появился материал, в котором говорится, что Российская Федерация модернизировала свою армию для большой войны. По мнению автора, до начала серьезного военного конфликта осталось всего 1 или 2 года.

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