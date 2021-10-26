80 лет назад не стало любимого всеми детского писателя Аркадия Гайдара

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26 октября 2021, 08:58 Наталья Полянская

Ровно 80 лет назад не стало детского писателя и журналиста Аркадия Гайдара. Писатель является и по сей день классиком детской литературы, чьи рассказы наполнены искренней дружбой.

Аркадий Петрович Гайдар родился 22 января 1904 года в Курской губернии. Его родители были учителями, кроме того они участвовали в революционных выступлениях 1905 года. Вскоре семья переехала в Арзамас. В 14 лет мальчик был принят в коммунистическую партию в качестве кандидата, уже в конце 1918 года он был зачислен в Красную армию, где служил адъютантом начальника обороны и охраны всех железных дорог республики.

Аркадий обучался на московских пехотных курсах подготовки командного состава РККА, в 1921 году во главе батальона, а затем сводного отряда он действовал против двух повстанческих армий Антонова в Тамбовской губернии. Гайдара демобилизовали из РККА с диагнозом «травматический невроз», который развился у него вследствие повреждения спинного и головного мозга после ранения осколком и неудачного падения с лошади в 1919 году.



Свою литературную деятельность он начал с повести «В дни поражений и побед», которая была написана в 1922 году и опубликована в Ленинградском альманахе «Ковш». В Перми он активно публиковался в газете «Звезда», а в 1928 году приехав в Архангельск, Гайдар закончил повесть «На графских развалинах».



Больше всего писатель известен по таким произведениям, как: «Чук и Гек», «Тимур и его команда», «Дальние страны» и «Военная тайна».

Аркадий Гайдар был женат трижды. В 17 лет Аркадий женился на медсестре Марусе, которая родила ему сына, из-за военной службы семья распалась. А их сын умер в возрасте двух лет. В 1920-х годах Аркадий женился второй раз на семнадцатилетней комсомолке из Перми, но через пять лет жена ушла к другому. В 1938 году в городе Клин Гайдар познакомился с Дорой Матвеевной Чернышевой, она была дочкой хозяина дома в котором жил писатель.

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