Власти Санкт-Петербурга не понимают, как быть с иностранными туристами в ситуации коронавирусных ограничений

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26 октября 2021, 09:19 Источник: Фонтанка

Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге местные власти не понимают, как быть с иностранными туристами в ситуации коронавирусных ограничений. Согласно местному санитарному законодательству, с 1 декабря они не смогут посещать музеи, театры и рестораны города.

Об этом в эфире телеканала «Санкт-Петербург» сказал первый замглавы городского комитета по здравоохранению Андрей Сарана. «Это сложный вопрос. Согласно документу, в котором мы сейчас живем, они (иностранные туристы) с 1 декабря не будут допущены никуда», — заявил он. Причина - невозможность проверить зарубежные документы о вакцинации против ковида.

«Я не знаю, как выглядит вакцинальный сертификат «Пфайзером» из Германии или из Англии. Как охранник в магазине сможет его проверить, сложный пока вопрос»,- поделился чиновник.

При этом он предположил, что в будущем в местных законах появятся изменения, которые помогут решить проблему.

Вчера представитель управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Ирина Чхинджерия заявила, что ограничения по COVID-19 будут действовать в городе, пока прививки не сделают 80% населения.

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