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Sony лишит смартфоны бесплатной «зарядки»

, 08:53

Sony лишит смартфоны бесплатной «зарядки»

Компания Sony будет продавать новые смартфоны без зарядного устройства на некоторых рынках.

Представители производителя рассказали журналистам, что на немецком рынке смартфон Xperia 10 III будет лишен бесплатной «зарядки» в комплекте. Отметили, что в этом случае рекомендованная цена на гаджет будет снижена на 10 евро. Однако продавцы в магазинах партнеров смогут реализовывать девайсы в комплекте с зарядным устройством. Стоимость Xperia 10 III начинается с 429 евро. В компании не стали уточнять причины отказа от бесплатного аксессуара.

Sony Xperia 10 III был представлен летом, аппарат получил шестидюймовый OLED-экран, чип Snapdragon 690, от 6 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12, 8 и 8 мегапикселей.

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