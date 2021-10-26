Sony лишит смартфоны бесплатной «зарядки»

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26 октября 2021, 08:53 Анастасия Иванова

Компания Sony будет продавать новые смартфоны без зарядного устройства на некоторых рынках.



Представители производителя рассказали журналистам, что на немецком рынке смартфон Xperia 10 III будет лишен бесплатной «зарядки» в комплекте. Отметили, что в этом случае рекомендованная цена на гаджет будет снижена на 10 евро. Однако продавцы в магазинах партнеров смогут реализовывать девайсы в комплекте с зарядным устройством. Стоимость Xperia 10 III начинается с 429 евро. В компании не стали уточнять причины отказа от бесплатного аксессуара.



Sony Xperia 10 III был представлен летом, аппарат получил шестидюймовый OLED-экран, чип Snapdragon 690, от 6 гигабайт оперативной памяти, тройную камеру с объективами разрешением 12, 8 и 8 мегапикселей.

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