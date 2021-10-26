В Челябинской области отмечается рост ввода жилья

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26 октября 2021, 08:37 Татьяна Михайлова Источник: Контрольно-счетная палата Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

За 9 месяцев 2021 года на Южном Урале введено 1 273,2 тысячи квадратных метров, это на 25,3% больше, чем было в аналогичном периоде 2020. Такие данные приводит Контрольно-счетная палата региона.

Лидерами по динамике ввода жилья стали Верхний Уфалей, Карабаш, Катав-Ивановский, Ашинский и Кунашакский районы. А вот наибольшее сокращение Контрольно-счетная палата Челябинской области зафиксировала в 5 районах: Брединском, Карталиском, Троицком, Нагайбакском и Кусинском.

Добавим, что введение в 2021 году 1,670 миллиона квадратных метров жилья в Челябинской области является одной из приоритетных задач для строительной отрасти, поставленных губернатором Алексеем Текслером.

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