Южноуральцам напомнили, что маски и социальное дистанцирование обязательны

Аргументы Недели → Общество 13+

26 октября 2021, 08:20 Татьяна Михайлова Источник: «Южноуральская панорама»

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Эти меры безопасности нужно соблюдать всем, в том числе привитым от новой коронавирусной инфекции.

В Челябинской области действуют QR-коды при проведении массовых мероприятий, обязательная вакцинация для отдельных категорий граждан и ряд других мер, призванных остановить распространение COVID-19.

«Считаю, что использование QR-кодов является необходимым для стабилизации эпидемиологической ситуации, — прокомментировал главный врач Станции скорой медицинской помощи города Челябинска Александр Васильев. — Вместе с тем нужно понимать, что вакцинация, подтвержденная QR-кодом, это только одна составляющая комплексного подхода к борьбе с СOVID-19. Получение QR-кода не отменяет необходимости использования средств индивидуальной защиты (маска, респиратор) и соблюдения требований к дистанцированию».

Жители региона зачастую пренебрегают противоэпидемиологическими мерами, сообщает «Южноуральская панорама». За 2 недели сотрудниками полиции совместно с Роспотребнадзором и представителями администраций муниципалитетов было проведено свыше 10 тысяч проверок ограничительных мер в общественных местах. В результате было выявлено около 2 тысяч нарушений, составлено 1950 протоколов. Судами рассмотрено 1250 дел, по которым назначено 589 штрафов на общую сумму более 1,2 миллиона рублей.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости