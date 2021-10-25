Заммэра Владимир Ефимов рассказал о новом объекте-участнике московской программы «Индустриальные кварталы»

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25 октября 2021, 23:32

В программу комплексного развития бывших городских промзон «Индустриальные кварталы» включили новый объект: в Юго-Восточном административном округе Москвы в скором времени реорганизуют два участка бывшей промышленной зоны «Волгоградский проспект», сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Совокупная площадь двух участков более не функционирующей индустриальной территории «Волгоградский проспект» в Нижегородском районе в ЮВАО составляет практически сорок пять гектаров — после реорганизации на этом пространстве появится почти семьсот тысяч квадратных метров застройки, которая принесёт городу свыше девяти тысяч новых рабочих мест.

«Инвестиции в редевелопмент территории составят почти 200 миллиардов рублей, а поступления в городской бюджет — около 24 миллиардов рублей в год», — прокомментировал заммэра Владимир Ефимов.

Сегодня на территории бывшей промзоны расположены автомобильные сервисы, офисные и складские помещения, а после реализации проекта по редевелопменту там появятся высокотехнологичные производства и общественно-деловая застройка: бизнес-центры, заведения общественного питания, финансовые учреждения, коммерческие площадки и т.д.

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