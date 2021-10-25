Мамыкins.tv: премьера Латвии Кариньша «развратили» деньги и власть

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25 октября 2021, 22:20 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Фото из открытых источников; Андрей Мамыкин

Многолетний в прошлом депутат латвийского Сейма и Европейского Парламента (2014-2019) Ивета Григуле говорит открыто, без цензуры:

"Кариньша испортили деньги и власть, испортили бесповоротно", - замечает она о нынешнем премьере Латвии, которого лично знает не одно десятилетие.



И добавляет, что у экс-вице-премьера в правительстве Репше Айнара Шлесерса "очень много грехов, больше, чем у нас с тобой вместе взятых", но лучше пусть правительством руководил бы Шлесерс, чем Кариньш.



Что десять лет назад, что сейчас, атмосфера в Сейме не изменилась: парламент превратился в машину для голосования, если ты хочешь голосовать, как велит твоё сердце, то не позволяют: уговаривают или даже... угрожают. Последнее видно сейчас, ведь главными комиссиями парламента руководят люди с судимостями: "Политическое лицемерие, базар, двойная мораль - это ужасно противно."



Нынешний кризис в медицине Латвии, говорит она, мог бы быть ещё глубже и трагичнее, если бы она с коллегами не отстояла мелкие больницы ещё в далёком 2010 году. Тогда их отстояли, но позднее пришёл Кариньш и закрыл больницы, которых сейчас так критически не хватает.



А вот остаться на национальной валюте Латвии - лат - не удалось, из-за финансовых интересов "хозяина Вентспилса" Лембергса и предательства партии "Согласие". Хотя наличие лата как расчетной единицы очень помогло бы местным фермерам. Латышский крестьянин, считает Григуле, и сегодня может прокормить себя и всю страну - безо всяких глобалистских пакетов продовольственной помощи и искусственно созданных кризисов питания.



Уйдя из политики, Ивета словно девчонка влюбилась в бельгийского парня, с которым сейчас вьёт семейное гнёздышко далеко-далеко от Брюсселя, ведя совершено отрешенный образ жизни:



Откровенно о политиках Латвии в передаче Андрея Мамыкина Мамыкins.tv.



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