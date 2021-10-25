Бывший замминистра финансов России устроил пышную свадьбу на озере Комо

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25 октября 2021, 19:46 Источник: ren.tv

Фото: instagram.com/sofi_delua/

В прошедшие выходные итальянское озеро Комо принимало роскошную свадьбу бывшего замминистра финансов России Андрея Вавилова и дочери владелицы модного мехового бренда Julia Dilua Софи-Антуанетты Дилуа. По некоторым данным, торжественное мероприятие обошлось молодоженам в 800 тысяч евро. Свадьбу на протяжении двух дней вела Ксения Собчак.



Софи-Антуанетта Дилуа 24-летняя дочь дизайнера Юлии Коломийцевой, которая владеет брендом Julia Dilua. Шубы ее ателье можно увидеть на плечах Дженнифер Лопес и Хиллари Клинтон. Для изделий используются ценные меха редкой белой рыси и соболя, для подола – китовый ус.



Мужем Софи стал 60-летний бизнесмен Андрей Вавилов, который в начале 90-х занимал пост первого замминистра финансов России. В отношении него было возбуждено уголовное дело о крупных хищениях. В настоящее время он председатель совета директоров крупной инновационной компании. Известно, что в мае 2006 года Forbes оценивал состояние Вавилова в $ 470 млн (13 млрд руб. по курсу 2006 года или 33 млрд руб. по текущему курсу).



Андрей Вавилов подарил своей молодой жене кольцо с крупным желтым бриллиантом. Своей первой жене, актрисе Марьяне Цареградской, на день рождения в 2004 году он тоже дарил украшение - бриллиант «Принцесса Ашока» весом 55 карат и стоимостью в $ 35 млн. Приобретал он ей в подарок еще два уникальных бриллианта весом 55 и 59 карат. До продажи эти камни выставлялись в музеях Лондона, Рима, а также в «Метрополитен-музее» в Нью-Йорке. Общая стоимость покупки составила $ 72 млн. Цареградская умерла в 2017 году при не до конца выясненных обстоятельствах. Позже Вавилов женился на модели Инге Барковской, а летом 2021 года он с ней развелся.



Вавилов и Дилуа зарегистрировали свои отношения в Москве, а для перелета в Италию 22 октября использовали бизнес-джет. Стоит отметить, что Италия закрыта для россиян, которые путешествуют с туристической визой. Для въезда нужно обоснование и бизнес-виза: приглашение на работу, необходимость в лечении, учеба. Также въехать можно тем, кто постоянно проживает в Италии, является гражданином ЕС, Великобритании или страны – участницы Шенгенского соглашения. Помимо этого, по прибытии в Италию необходимо соблюдать 10-дневный карантин.



На свадьбе среди гостей было множество представителей московской «элиты». На сцене выступили Ани Лорак, Эмин Агаларов, Дмитрий Нагиев и многие другие. По некоторым данным, гонорар ведущей торжества Ксении Собчак составил порядка € 70 тыс.



Андрей Вавилов занял пост заместителя министра финансов России в 1992 году и со временем стал весьма влиятельным чиновником.



«Он может резко увеличить активы того или иного коммерческого банка простым росчерком пера. Он может «наказывать» неугодных ему банкиров и, наоборот, оказывать помощь приближенным к нему бизнесменам. Если проанализировать самые значительные изменения в рейтинге российских банков, то выяснится, что ко всем этим изменениям в той или иной степени причастен г-н Вавилов», - писала «Независимая газета» в 1997 году. А газета «Сегодня» тогда называла его самым богатым чиновником России.



В конце 1997 года Вавилов покинул госслужбу и занялся бизнесом. Также в этом году чиновник проходил свидетелем по делу о хищении правительственного кредита на сумму в $ 231 млн.



«Под несуществующий контракт на поставку Индии самолетов МиГ господин Вавилов перечисляет ВПК «МАПО» – это тот, кто изготавливал, – $ 231 млн государственных денег, вдумайтесь в сумму. Деньги до производителя не дошли: они были расхищены, выведены банками в офшор», - рассказал журналист Олег Лурье.



В 2001 году Генпрокуратура РФ подозревала Вавилова по двум эпизодам. По версии следователей, накануне конкурса по приватизации компании «Сибнефть» в декабре 1995 года чиновник разместил в банках, финансировавших победителей конкурса, большой объем бюджетных средств. Еще одним эпизодом было мошенничество при проведении в 1996–1997 годах взаимозачетов между Министерством финансов РФ, Министерством обороны РФ и компанией «Единые энергетические системы Украины». В деле, открытом в 2001 году, фигурировали сотни миллионов долларов, но его прекратили, не найдя состава преступления. Причем пока шло расследование, Вавилов стал членом Совета Федерации от Пензенской области, где работал до 2010 года.



В 2007 году следствие возобновило дело 1997 года об индийских МиГах. Вавилов официально стал фигурантом уголовного дела - были раскрыты неизвестные ранее подробности. Однако уже в 2008 году дело окончательно закрыли, Вавилов был признан виновным в хищении $ 231 млн и дал согласие на прекращение дела «в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности».



В настоящее время Вавилов является крупным бизнесменом. Он председатель совета директоров инновационной компании ЗАО «СуперОкс», также у него 84% акций ООО "С-Инновация" – резидента Сколково. «СуперОкс» имеет госконтракт от Объединенной энергетической компании на сумму 1 557 890 192 рубля.





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