Министр здравоохранения Латвии решил пообщаться с народом по телефону

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25 октября 2021, 19:49 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Создается такое впечатление, что у правительства Латвии наступает «агония». Правящие страной отчетливо понимают, что «битву» с ковидом они проиграли! Понимают, что терпение людей заканчивается! Правительство страны, то боится народа, то заигрывает с ним, то мстит ему. Но, видимо, больше боится!

Министр здравоохранения Латвии Даниэль Павлютс решился на «странный» шаг: решил обзвонить жителей страны пенсионного возраста с тем, чтобы убедить их сделать прививку. Об этом сам министр сообщил латвийским СМИ.

«Вчера я звонил непривитым пожилым людям, и 6 человек хотели сделать прививку, 6 только что вакцинировались! Двух дам уговорить не удалось! Строго отказались. Двое сеньоров в сомнении, позвоню им еще раз! Звонить пожилым людям непросто, но очень ценно. Я буду звонить по мере возможности. Опыт уговоров по телефону невелик, но он есть!»

А теперь представим ситуацию: вам звонок, поднимаете трубку, а там… «Здравствуйте, я министр здравоохранения Павлютс!» И какая реакция у пожилых людей? Наши же чиновники любят только «насильственными» методами говорить с народом по средствам приказов, указов, законов. А тут «цельный» Павлютс. Да и полиция предупреждает население Латвии, чтобы с незнакомцами не разговаривали, а то деньги со счетов пропадают…

Что думают латвийцы?

«Павлютс, перечитай свои дневники и посмотри, что ты, пианист, делал с людьми весь год! Лихо ты подсуетился перед выборами! Уйди в отставку!»

«Видимо, друзьям своим звонил! Любой наш пенсионер еще в своем уме! А может, просрочку «втюхнуть» решил?»

«Видать, в психушку звонил! Позвонил бы мне… я бы его в Сибирь отвез!»

«Позвонил бы мне, так и в отставку ушел сегодня бы!»

«Спектакль продолжается….»

«Слишком поздно звонить начал! Нет тебе, Павлютс, веры! За 12 миллионов, которые потратили за два дня ты с премьером Кариньшем и своими подпевалами выяснили, что коронавирус до 20:00 спит! А с 20:00 до 5:00 носится, как дети на Хэллуин- умора! Воровство несусветное! Еще смеет звонить!»

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