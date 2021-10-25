Заммэра Владимир Ефимов: В этом году самозанятые перечислили в бюджет Москвы свыше трёх миллиардов рублей налогов

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25 октября 2021, 19:38

По итогам первых девяти месяцев текущего года москвичи, имеющие налоговый статус самозанятых граждан, перечислили в бюджет столицы 3,2 млрд рублей налогов, что вчетверо превышает результаты аналогичного периода прошлого года, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Сегодня Москва является лидером среди всех регионов России по количеству самозанятых: общее количество москвичей, имеющих такой налоговый статус, составляло на начало октября свыше 752 тысяч человек, то есть четверть от всех россиян, платящих налог на профессиональный доход, и эти цифры стабильно растут.

«С начала этого года количество самозанятых в Москве выросло на 273 тысячи человек», — отметил заммэра Владимир Ефимов.

Помимо количества самозанятых москвичей и суммы уплаченных ими налогов, растут и их доходы: суммарная прибыль жителей Москвы с таким налоговым статусом по итогам периода с начала 2019 года и до октября текущего года составила 275 миллиардов рублей — это 44% от совокупных доходов всех самозанятых россиян за данное время.

Стоит подчеркнуть, что получить статус самозанятого гражданина может любой москвич, оказывающий какие-либо платные услуги, не привлекая при этом наёмный персонал и имея ежегодный доход не более 2,4 миллиона рублей.

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