Русские удивляют мир

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25 октября 2021, 18:23 Анна Елизарова

Фото из шоу талантов Britain's Got Talent коллектив Angara Contortion из Бурятии

Отечественные звезды за рубежом всегда производят фурор. Необычные техники пения, поразительные физические способности, маленькие вундеркинды — то, чем действительно стоит гордиться.

Так, в 2017 году русская пара гимнастов поразила весь зал британского шоу талантов своим номером. Александр умело держит шест, а Елена удивляет акробатическими элементами на самой верхушке этой опоры.





Парный номер без партнера: Павел удивил жюри танцевальным дуэтным номером с невероятными акробатическими элементами. Но еще до выступления артист признался, что его жена пропустила самолет и не сможет выступить вместе с ним, поэтому он переделал номер и выступит в одиночку. И какого же было удивление судей, когда они увидели итоговый вариант номера, где танцуют мужчина и женщина. В конце перформанса Павел раскрыл секрет своего успеха и удивил жюри еще больше.





На британском шоу талантов Britain's Got Talent коллектив Angara Contortion из Бурятии показал, на что способно человеческое тело. Четыре спортсменки — Имин Цыдендамбаева, Аягма Цыбенова, Баярма Зодбоева и Лилия Жамбалова в обтягивающих изумрудных костюмах поразили зал своей легкостью, акробатическими элементами, стойками на руках.

6-ти летний Гордей Колесов в Китае продемонстрировал свои способности: он знает 555 китайских идиом, диалект города Гуанчжоу и владеет непростым искусством китайской каллиграфии. В таком раннем возрасте этот ребенок знает несколько языков: русский, китайский, английский, французский и испанский, также он участвует в соревнованиях шахматистов, великолепно рисует, профессионально играет на гитаре и поет.



Еще одно выступление, поразившее жюри американского шоу талантов America's Got Talent — исполнение этно-дуэтои Olox из Якутии в составе Зарины Копыриной и Андреаса Вераняна-Урумидиса песни "Zombie" ирландской группы The Cranberries. Музыканты удивили судей традиционной якутской техникой горлового пения.



Каждый год русские покоряют сердца жителей разных стран мира. В нашей стране есть удивительные таланты, которые должен увидеть весь мир!

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