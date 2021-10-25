Какую помощь получат латвийцы в период локдауна

Аргументы Недели → Общество 13+

25 октября 2021, 18:05 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

В Латвии объявлен жесткий локдаун и комендантский час. Пока правительство планирует «держать» народ в жестких рамках до 15 ноября.

Совершенно ясно, что многие организации не работают «очно», а на «удаленке». Более того, у тех, у кого нет паспортов возможностей, тот подвергается определенным санкциям: проезд в транспорте без скидок, отказ студентам от общежития, которые непривиты, поддержка финансовая только тем работникам, которые привиты, но главное – помощь пенсионерам в оплате безумных счетов за электричество, тепло тем, кто прошел хотя бы один курс вакцинации. Да, тем, кто не желает прививаться – отказ в помощи.

Специально для Балтийского бюро «Аргументы Недели» комментарии экс-министра благосостояния, депутата Сейма Рамоны Петравичи:

«Конечно, пострадает самая незащищенная часть населения Латвии – пенсионеры, малоимущие, многодетные семьи, инвалиды. Вся эта экономия на людях – пополнение бюджета государства. Такой вот «выход» нашло правительство Кариньша. Сейчас идут разговоры с гордостью, что, мол, мы выделим каждому вакцинированному пенсионеру по 20 евро! А будут ли существенные «добавки»? Я выступила на заседании бюджетной комиссии с предложением, чтобы с 1 ноября выплатить разовое пособие в 500 евро жителям Латвии: пенсионерам, инвалидам (любая группа), людям, которые потеряли кормильца, людям, которые приближаются к пенсионному возрасту, но потеряли работу, а также людям, которые имеют перерыв в получении социального пособия… Мы же понимаем, что с увеличением цен на электроэнергию, отопление, рост цен на продукты, увы, многие останутся за «чертой бедности». Вспомните, как это было в прошлом году? 200 евро практически всем пенсионерам, 500 евро – детям. Наше министерство, где я работала министром, отстояло эти деньги в прошлом году… Я очень рада, что они помогли людям. Предложила рассмотреть помощь в этом году – увы! Было голосование: 32 – за, 50-против, 1-воздержался. Меня поддерживали оппозиционные партии… К большому сожалению, наших «правящих» не особо волнуют пенсионеры, инвалиды, малоимущие. Вы только вдумайтесь…»

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