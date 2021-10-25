Заммэра Владимир Ефимов рассказал о грядущем благоустройстве пустующих земель в Москве

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25 октября 2021, 17:52

С начала июля текущего года столичная Госинспекция по контролю за недвижимостью выявила свыше трёхсот пустующих земельных участков в Москве, на которых можно обустроить детские площадки, зоны отдыха, парковочные места и многое другое, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва на постоянной основе следит за состоянием земельных участков на территории города, в том числе выявляет бесхозные, неэксплуатируемые и пустующие земли, которые впоследствии можно использовать для благоустройства.

«Так, в Гольянове уже обустроена открытая бесплатная автостоянка для жителей района», — отметил заммэра Владимир Ефимов.

Новые парковочные места появились на Алтайской улице в Гольянове: на бесхозной территории площадью свыше 1,2 тысячи кв. метров на востоке столицы уложили новый асфальт, нанесли разметку, обустроив комфортный подъезд, и организовали 28 машино-мест, пять из которых рассчитаны для инвалидов.

Все выявленные Москвой пустующие участки рассматриваются на возможность проведения благоустройства на специальной комиссии при участии Госинспекции по контролю за недвижимостью Москвы, Департамента городского имущества, Москомархитектуры и других ведомств.

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