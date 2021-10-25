Мужчина пытался поджечь двери Кабинета министров в Латвии

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25 октября 2021, 17:07 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Совершенно очевидно, что народ Латвии потерял терпение: в стране локдаун, комендантский час, разделение людей на привитых и нет, насильственно-психологические методы, которыми пользуется правительство страны. Вот и результат! Мужчина пытался поджечь двери Кабинета Министров Латвии.

Как рассказывает заместитель начальника Госполиции Андрис Зеллис, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пытался поджечь двери здания Кабинета министров. Полиции удалось задержать злоумышленника.

Как все происходило?

Мужчина пришел к зданию правительства с канистрой горючей жидкости, которой облил двери здания и попытался их поджечь. Не успел – полиция задержала мужчину.

По мнению начальника Госполиции Арманда Рукса, «чаще всего нарушения связаны с пребыванием на улицы в период времени с 20:00 до 5 часов, когда действует комендантский час».

Что думают латвийцы по этому поводу?

«А ведь он мог стать героем, если спалил всю эту «банду»!»

«Это еще цветочки!»

«Зачем же, болезный, один пошел? Позвал бы на помощь! От желающих подсобить не было бы отбоя!»

«Он наверняка хотел сжечь коронавирусную инфекцию!»

«Что у трезвого на уме, то у поддатого… в канистре!»

«Наконец! Отважился кто-то!»

В каждой шутке есть доля правды… Может, не стоит больше «шутить» с народом!

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