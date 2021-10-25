Кто правит Латвией

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25 октября 2021, 16:51 Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН

Что-то странное и тревожное «нарастает» в Латвии… И об этом свидетельствуют «символы» страны.

Совсем недавно большинство латвийцев было в ужасе от «художеств» некого Кристиана Бректе, который разрисовал «нечестью» стену в центре Риги.

Не успели возмущения поутихнуть, как, опять же в центре Риги, около Дома Конгрессов, где обычно проходят гастроли российских актеров, появилась новая «скульптура» - черт! Да, черт!

Конечно, создатели этого «шедевра» объясняют так, мол, «мужчина из проводов», который рассказывает неокрепшим умам, что следует быть осторожными с электричеством.

Возможно, что неокрепшие умы и не заметят, не поймут «новых» символов Латвии, но умудренные жизнь латвийцы прекрасно понимают, что и к чему! Смотрели советский фильм «Вечера на хуторе близ Диканьки»? Точь, как тот нечистый, который у Солохи гостевал.

Позвольте, что происходит в Латвии? Кто правит этой страной, если тут такие «символы» в центре Риги?

Сатана там правит бал! В честь его отстроили такие «шедевры»?

Я помню, как лет десять назад я разговаривала с одним прозорливцем-батюшкой… Тогда я ему не поверила: он сказал, что через несколько лет многие начнут «поклоняться» нечистому и наступит в стране хаос, ужас, голод и много смертей…

Как же современен шестой роман Федора Михайловича Достоевского «Бесы»: самый политизированный роман об укреплении власти…

Прав был прозорливец – время нечисти наступает. А спастись можно только Светом! Господи, храни Латвию!

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