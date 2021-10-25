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Роскомнадзор пока не будет замедлять YouTube, хотя для этого есть все технические возможности

, 16:18 Источник: Интерфакс

Роскомнадзор пока не будет замедлять YouTube, хотя для этого есть все технические возможности
Фото: pixabay.com

У Роскомнадзора есть все технические возможности для замедления YouTube, но пока ведомство рассматривает в первую очередь вариант административного принуждения по отношению к соцсети. Об этом сообщил замглавы РКН Вадим Субботин.

По данным ведомства, Facebook и YouTube чаще, чем другие соцсети игнорируют удаление запрещенного в России контента. Как известно, Роскомнадзор в таких случаях практикует замедление трафика — как это было весной с Twitter. Через два месяца после введения мер соцсеть удалила 91% запрещенного контента, после чего ограничения были частично сняты.

В случае с Facebook и YouTube РКН пока не планирует замедления трафика. «У Роскомнадзора есть все технические возможности для такого рода технологического воздействия. Но сейчас мы находимся на этапе применения мер административного воздействия, рассматриваем в первую очередь вариант административного принуждения", - сказал Субботин, отвечая на вопрос «Интерфакса».

Ранее Роскомнадзор сообщил о том, что начал создавать реестр социальных сетей в России. Он позволит добиться оперативного удаления социально-опасной информации, требующей немедленного реагирования.

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