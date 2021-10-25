Дело фармацевтов - версия аудитора

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25 октября 2021, 15:55 Николай УХТИН

В этом громком уголовном деле, разразившемся на фармацевтическом рынке России, рябит в глазах от громких имен и титулов: изобретатель бифидока, сенатор СФ РФ от Тульской области, первый в мире ребёнок, и отец и мать которого были космонавтами, известный российский аудитор – и это только основные, видимые участники конфликта. Но многочисленные намеки и отсылки к другим, ещё более могущественным персонам, мы оставим за рамками этой публикации.



Для того чтобы понять, что на самом деле происходит, необходимо вернуться в конец 2018 года, когда был «заочно арестован и объявлен в международный розыск совладелец фармпроизводителя «Партнер», изобретатель популярного кисломолочного напитка бифидок Игорь Вайншток (здесь и далее выделение полужирным шрифтом «АН»). Московское управление СКР инкриминирует предпринимателю злоупотребление полномочиями и невыплату зарплаты сотрудникам фирмы. Сам господин Вайншток считает собственное уголовное преследование «частью плана рейдерского захвата» его предприятия, на которое до последнего времени приходился 61% российского рынка лекарственных бифидосодержащих препаратов.



Уголовное дело было возбуждено в 2017 году по заявлению представителей Фондсервисбанка, который проходит по делу потерпевшей стороной. Долгое время банк кредитовал предприятие господина Вайнштока, открыв ему кредитную линию примерно на 3 млрд руб (По нашей информации, кредитная линия была на 300 млн. руб. – прим «АН»). Однако после смены руководства банка, по словам господина Вайнштока, в кредитной организации посчитали, что сотрудничество с «Партнером» нанесло ей ущерб в размере 42 млн. руб.» - рассказал 3 декабря «Коммерсантъ».



Следующее важное событие произошло в начале 2019 года, и опять первым о нём написал «Коммерсантъ»:



«Совладельцем торговой марки «Бифидок», известного кисломолочного продукта, стала дочь депутата Госдумы и первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой Елена. Компания, где она является соучредителем, приобрела интеллектуальную собственность у банкротящегося производителя пробиотиков «Партнер» почти за 30 млн руб. Изобретатель «Бифидока» Игорь Вайншток, находящийся в международном розыске, считает эту стоимость заниженной примерно в 30 раз.



Электронные торги на продажу патентов и товарных знаков банкротящегося АО «Партнер», а также его недвижимого имущества и оборудования были проведены в декабре 2018 года и в марте 2019 года соответственно. В результате правообладателем 30 торговых марок, в том числе «Бифидок», за 29,9 млн руб. стала компания «Фармсервис». Оборудование и недвижимое имущество «Партнера», включающие в себя лабораторный комплекс и земельный участок в Подмосковье, за 14,9 млн руб. приобрела компания «Пробиофарм».



По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Фармсервис», созданное в сентябре 2018 года, является стопроцентной «дочкой» ООО «Пробиофарм», зарегистрированного, в свою очередь, в апреле того же года. Среди совладельцев «Пробиофарма» — полный тезка сенатора от Тульской области Дмитрий Савельев, у которого 40% компании, а также дочь депутата Госдумы Валентины Терешковой Елена и Лия Мурадова (по 30%).



Электронные торги включали в себя несколько обязательных условий. Так, в течение трех месяцев «Пробиофарм» должен заключить с «Партнером» договор аренды недвижимого имущества на 11 месяцев с правом пролонгации, а также договор аренды оборудования на пять лет. Кроме этого, «Фармсервис» в течение не менее пяти лет должен будет выкупать производимую «Партнером» продукцию ежегодно на 400 млн руб. и реализовывать ее. Таким образом, «Партнер» будет продолжать производство продукции уже не на своем, а на арендованном у «Пробиофарма» оборудовании и под тем же брендом, право использования которого может быть предоставлено «Фармсервисом», поясняет партнер «Пепеляев групп» Юлия Литовцева. Такие условия госпожа Литовцева считает необычными, поскольку конкурсное производство предполагает прекращение деятельности должника. Она также добавляет, что продление конкурсного производства возможно не более чем на шесть месяцев, при этом заранее установить его продолжительность на несколько лет нельзя.



По его (Игоря Вайнштока – прим. «АН») мнению, покупатели заплатили примерно в 30 раз меньше реальной цены этих активов. Господин Вайншток отметил, что знает Елену Терешкову с 2014 года, когда по просьбе руководства Фондсервисбанка, где она работала, пригласил ее в «Партнер» на должность заместителя гендиректора по науке. Но осенью 2017 года, по словам Игоря Вайнштока, госпожа Терешкова якобы потребовала отдать предприятие новым собственникам».



Третий эпизод происходит в августе этого года, и как вы уже догадались, самым осведомленным оказывается «Коммерсантъ»:



«Главное следственное управление (ГСУ) СКР по Москве расследует уголовное дело, связанное с махинациями с активами и торговыми марками, ранее принадлежавшими компании «Партнер». Один из фигурантов дела, бывший гендиректор компании «Фармсервис» Константин Беляев, уже арестован Пресненским райсудом столицы.



Уголовное дело, в рамках которого был арестован Константин Беляев, состоит из нескольких эпизодов. При этом все они связаны с махинациями с активами и торговыми знаками, ранее принадлежавшими компании «Партнер».



После объявления «Партнера» банкротом его производственные активы, а также принадлежащие фирме товарные знаки были проданы на электронных торгах. Их новым владельцем стало в 2018–2019 годах ООО «Фармсервис», которое возглавлял Константин Беляев (в 2018–2019 годах ООО «Фармсервис» руководила Елена Терешкова – прим «АН»), а единственным учредителем общества было ООО «Пробиофарм».



И наконец, эпизод четвертый, на данный момент – последний. Понятно, что подробности от следствия, как всегда, у «Коммерсанта»:



«По обвинению в особо крупном мошенничестве объявлена в розыск известный российский аудитор Елена Лоссь. Ее компания «РСМ-Русь» обслуживала «Ростех», «Почту России», «Россети» и другие крупные структуры. По версии СКР, от действий госпожи Лоссь и других фигурантов пострадали Елена Терешкова — дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой и сенатор Дмитрий Савельев. У них аудитор пыталась похитить компанию «Фармсервис», которой принадлежат права на крупные инновационные разработки сорбированных пробиотиков, а также товарные знаки наиболее популярных продуктов, включая «Бифидок».



Уголовное дело расследует главное следственное управление СКР по Москве. Возбуждено оно было, по данным “Ъ”, после проверки обращения бывших партнеров госпожи Лоссь — Елены Терешковой и сенатора от Тульской области Дмитрия Савельева, признанных потерпевшими.



По версии следствия, будучи с 16 марта 2020 года назначенной советником гендиректора компании «Пробиофарм», а с 1 февраля 2021 года заняв такую же должность в обществе «Фармсервис», Елена Лоссь полностью взяла их под свой контроль, так же как и связанное с ними ООО «Аван». Как ранее уже сообщал “Ъ”, этим компаниям достались активы одного из крупнейших российских производителей пробиотиков АО «Партнер».



«Фармсервис» выкупил 30 товарных знаков «Партнера», в том числе права на его последние разработки пробиотиков и наиболее популярные товары, включая широко известный «Бифидок». А «Пробиофарму», который был единственным владельцем «Фармсервиса», в свою очередь отошли производственные линии и недвижимость «Партнера», в частности лабораторный комплекс и крупный земельный участок в Подмосковье. Компания «Аван» в этой связке являлась конечным центром получения прибыли, продавая вместе с «Фармсервисом» пробиотики потребителям.



В начале 2021 года госпожа Лоссь, по версии следствия, разработала и план по завладению 100% долей ООО «Фармсервис».



Его исполнителями, считают в СКР, стали давние знакомые аудитора — гендиректор «Пробиофарма» Лия Мурадова и руководитель «Фармсервиса» Константин Беляев.



В марте этого года с помощью оценщика Анны Башкир госпожа Лоссь и ее сообщники, считает следствие, получили фиктивный акт оценки активов «Фармсервиса». Согласно ему активы общества стоили всего 470 тыс. руб., хотя в материалах дела оцениваются в 313 млн руб.



В дальнейшем, считает следствие, имея на руках акт оценки, Елена Лоссь получила от Лии Мурадовой согласие на продажу долей «Фармсервиса» по указанной в нем цене. После этого сделка по переходу прав собственности на сумму 470 тыс. руб. была осуществлена и зарегистрирована в 46-й ИФНС Москвы.



Однако госпожа Терешкова и ее деловой партнер случайно обнаружили у своего бизнеса новых владельцев, поспешив обратиться в правоохранительные органы.



Вторым эпизодом дела, по данным “Ъ”, являются махинации с покупкой для нужд этих же компаний оборудования по наполнению капсул у известной фирмы Аktive. Причем деньги на сделку в сумме €336 тыс. выделил государственный Российский фонд технологического развития. Но в итоге, выяснило следствие, сделка прошла не напрямую, а через швейцарскую фирму Benevent Trading, которая контролируется госпожой Лоссь, что привело к удорожанию стоимости оборудования на 5,7 млн руб.



В итоге общий ущерб от действий аудитора оценивается СКР почти в 320 млн руб.



Аудитор и ее ближайшая помощница Лия Мурадова скрылись от следствия и объявлены в розыск. Компания «Фармсервис» находится в состоянии банкротства.



Получить комментарии от представителей «РСМ-Русь» и госпожи Лоссь “Ъ” не удалось».



Получить комментарии от представителей госпожи Лоссь удалось «АН».



Но прежде небольшая ремарка – только нас удивляет то, как активно и публично член Совета Федерации от Тульской области, а ранее депутат Госдумы с 1999 по 2016 годы Дмитрий Савельев защищает свои бизнес-интересы? Конечно, законодательство РФ не запрещает депутатам и сенаторам владеть долями и акциями, и формально весь бизнес Савельева находится в доверительном управлении, но как быть с однозначным запретом для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации участвовать в оперативном управлении и регистрировать новые компании? Впрочем, изучив малую толику публикаций, посвященных деловой активности сенатора, удивляться мы перестали. Наиболее полно его деятельность на этой ниве раскрыта в статье деловой электронной газеты «Бизнес Online» «Сенаторская доля: бывший президент «Транснефти» стал лениногорским олигархом», описываемому нами конфликту посвящена публикация в информационном агентстве utro-news.com «Савельев «заправился» пробиотиками», а о влиятельных покровителях рассказывает ИД «Момент Истины» - «Сенатор Дмитрий Савельев успешно ведет бизнес через своих знакомых».



При этом «лениногорский олигарх», по подсчетам Forbes, с 329.7 млн руб. совокупного дохода госслужащего и недвижимости в собственности занимает скромное 38 место в рейтинге 2021 года 100 госслужащих с самыми высокими доходами.



Теперь вернемся от ремарок к комментарию представителя госпожи Лоссь:



«Про «махинации» с покупкой оборудования



Как сообщил представитель Елены Лоссь, 1 апреля 2021 года она была вызвана на допрос и в течение более девяти часов давала свидетельские показания по всем фактам, которые ей инкриминировались. Никаких обвинений ей предъявлено не было, не была предъявлена подписка о невыезде, она принесла все контракты, доказывающие, что сделка по компании «БЕНЕВЕНТ» (в эпизоде четвертом, в изложении «Ъ» - Benevent Trading - прим. «АН») была заключена на рыночных условиях и являлась безусловным благом для компании «ПРОБИОФАРМ». Более того, к марту 2021 года все обязательства по сделке были практически исполнены.



Никаких других вызовов в следственный комитет к Елене Лоссь не поступало - ни письменно, ни устно, никаких повесток Елена Лоссь не получала, ни о каком судебном преследовании речи не шло.



Елена Лоссь обо всех преследованиях и обвинениях узнала из статьи в издании «Коммерсантъ», которая была опубликована 6 октября 2021 года.



Говорить о том, что компания «БЕНЕВЕНТ» нанесла своими действиями и контрактом на поставку оборудования ущерб Фармгруппе, доля в уставном капитале которой принадлежит господину Савельеву не представляется возможным. Компания «БЕНЕВЕНТ» внесла 23 млн. рублей в уставный капитал и за полтора года своей работы дистрибьютором получила 5 млн. рублей, более того компания «БЕНЕВЕНТ» подготовила концепт, не взяв за это ни копейки денег. Как правило, на рынке стоимость такой работы составляет от 5 до 10 процентов от стоимости контракта. Далее компания «БЕНЕВЕНТ» провела всю дистрибьютерскую работу и поставила это оборудование в оговоренные сроки, таким образом взяв на себя, в том числе, и финансирование, так как компания «ПРОБИОФАРМ» за последние 2 этапа оплату не произвела.



Про «похищение» компании «Фармсервис»



Дмитрий Савельев обещал проинвестировать компании Фармгруппы для расширения производственных площадей и обновления оборудования на сумму не менее 700 млн. рублей, но на сегодняшний момент его вложения в этот бизнес составили 133 млн. рублей. Таким образом, неисполнение Савельевым Д.В. данных обязательств привело к необходимости искать другие источники финансирования для продолжения деятельности Фармгруппы.



Весной 2020 года Елена Терешкова принимает решение взять заем в Фонде развития промышленности. Инвестиционная программа была составлена на 900 млн. рублей, из них 415 млн. рублей давал Фонд развития промышленности при условии софинансирования со стороны компании «ПРОБИОФАРМ» (с поисками либо кредитов, либо займов со стороны учредителей) и обязательно под обеспечение каким-либо имущественным активом.



Подписание договоров, (в том числе и представителем господина Савельева – Кудряшевой Ириной) происходило в Фонде развития промышленности под видео и аудиозапись. Весь пакет документов с перечнем приобретаемого оборудования, со всеми поставщиками (включая Беневент) со всеми ценами был представлен в Фонд развития промышленности и акцептован им.



Дмитрий Савельев, прочитав все контракты, свое имущества не предоставил, но дал личное поручительство.



Так как на момент получения кредита у компании «ПРОБИОФАРМ» из трех производственных площадок в собственности была только одна, то этого залога было недостаточно. И Елена Лоссь передает в залог собственный дом и две квартиры, принадлежащие ее дочери. Стоимость этих залогов более 500 млн. рублей.



Перед тем как Елена Лоссь отдала свое имущество залог было предварительно получено согласие Фонда развития промышленности на замену залога. Предполагалось, что в течение 9 месяцев оборудование будет поставлено, производственные площадки будут выкуплены и компания «ПРОБИОФАРМ» вернет из залога ее личное имущество. Только на этих условиях она согласилась передать в залог личное имущество. Таким образом, в тот момент и Дмитрию Савельеву, и Елене Терешковой, и Ирине Кудряшов условия были известны и какие-либо возражения с их стороны отсутствовали.



На сегодняшний день у Фонда развития промышленности взят кредит на 290 млн. рублей, за который находится в залоге личного имущества Елены Лоссь на сумму более 500 млн. рублей.



Весной 2021 года Елена Лоссь поняв, что с ней не собираются рассчитываться и предполагая наличие у господина Савельева возможного стремления не платить по долгам и не менять залоги, что чревато для неё потерей своего имущества более, чем на полмиллиарда рублей, покупает компанию «ФАРМСЕРВИС». Компания «ФАРМСЕРВИС», являясь торговым представителем Фармгруппы, занимается продвижением и развитием продаж, при этом не имеет никакого актива, так как товарные знаки на продаваемые лекарства переданы компании «АВАН», а все производственные мощности компании «ПРОБИОФАРМ».



Но 46-я налоговая инспекция почему-то не проводит сделку по покупке компании «ФАРМСЕРВИС», которая стоит 1 (один) условный рубль, не является предметом обсуждения акционеров компании «ПРОБИОФАРМ», а ее выкуп был предусмотрен ещё летом 2020 года при передаче в залог Фонду развития промышленности личного имущества Елены Лоссь.



Соблюдая все законные процедуры генеральный директор компании «ПРОБИОФАРМ» Лия Мурадова продала фактически ничего не стоящую компанию за 470 000 рублей, выполняя взятые ранее обязательства, так как в марте 2021 года не были погашены долги и не была произведена замена залогов. Была заказана оценка, кроме оценки заказана экспертиза этой оценки у саморегулируемой организации (СРО) оценщиков, получено заключение о том, что цена в 470 000 рублей является справедливой.



Елена Лоссь, оформляя нотариально сделку по покупке 100% компании «ФАРМСЕРВИС» в тот же момент подписала нотариально опциональный договор о том, что она вернет компанию «ФАРМСЕРВИС» компании «ПРОБИОФАРМ» за те же 470 000 рублей, как только по отношению к ней будут выполнены обязательства, а именно: будет выведено из-под залога её личное имущество и вместо него будет оформлено в залог имущество компании «ПРОБИОФАРМ», и рассчитаются с ней по займам.



По информации представителя Елены Лоссь, данный опциональный договор был предоставлен ею следственным органам. О данном опциональном договоре рассказал следствию и Константин Беляев, генеральный директор «ФАРМСЕРВИС», который являлся свидетелем оформления данные сделки у нотариуса. Но, судя по всему, данное обстоятельство с точки зрения следствия несущественно.



Таким образом, единственной целью данной покупки была защита имущественных прав Елены Лоссь.



Способом софинансирования программы Фондом развития промышленности были, в том числе, и займы, полученные компанией «ПРОБИОФАРМ» частично напрямую, а частично через компанию «ФАРМСЕРВИС». Так как на тот момент компания «ФАРМСЕРВИС» была 100 процентной дочкой компании «ПРОБИОФАРМ», то она имела право финансировать компанию «ПРОБИОФАРМ» под 0% годовых.



Дружественными компаниями Елены Лоссь и ее родственниками компании «ФАРМСЕРВИС» были переданы займы на общую сумму 85 млн. рублей под шесть процентов, что является уникальным случаем - это в 2 раза дешевле, чем займы, которые могли выдать банки, но и в этих кредитах банки отказали. Средняя кредитная ставка в Российской Федерации на тот момент составляла 13-15 процентов. Далее эти займы были переданы компании «ПРОБИОФАРМ» уже под 0% годовых.



Сама же компания «ФАРМСЕРВИС», получается, так и оставалась компанией, у которой не было никаких активов, кроме как обязательств.



На сегодняшний день компания «ПРОБИОФАРМ» должна компании «ФАРМСЕРВИС» 96 млн. рублей, которая в свою очередь 85 млн. рублей из них получила под 6 % годовых у компаний, дружественных Е.Лоссь и ее родственников.



К марту 2021 года, не выполнив обязательств по замене залога и возврату займов, у Ирины Кудряшовой, видимо, и возникла идея ликвидировать компанию «ФАРМСЕРВИС».



Ведь в результате ликвидации исчезают обязательства на 96 млн. рублей, которые «ПРОБИОФАРМ» должен «ФАРМСЕРВИС» и исчезает необходимость расплачиваться по своим долгам. Поэтому блокируется сделка по продаже «ФАРМСЕРВИС», происходит смена генерального директора Константина Беляева (суда по поданной им жалобе в прокуратуру с нарушением), объявляется о ликвидации компании и подается заявление в 46 налоговую инспекцию, где данная компания в настоящий момент находится в стадии ликвидации.



В результате на сегодняшний день ущерб нанесен Елене Лоссь, её родственникам и дружественным компаниям. Объем невыплаченных займов по группе Фармы составляет: «ФАРМСЕРВИС»–85 млн. рублей; «АВАН»–32 млн. рублей; «ПРОБИОФАРМ» – непосредственно дружественным компаниям Елены Лоссь 61 млн. рублей; и через компанию «ФАРМСЕРВИС» – 96 млн. рублей.



И при этом, по словам представителя Елены Лоссь, в следственные органы подается заявление о том, что якобы Елена Лоссь купила по заниженной цене компанию, у которой активов на 313 млн. рублей. Любой пятикурсник экономического факультета знает, что стоимость компании - это не стоимость её активов, а стоимость её чистых активов. Если активы компании созданы за счет займов, которые надо возвращать, то это не актив, а обязательство. И у компании «ФАРМСЕРВИС» чистые активы отрицательные.



Про АО «Партнер»



Елена Терешкова ранее работала заместителем генерального директора - медицинским директором в компании АО «ПАРТНЕР». В 2018 году Вайншток И.И. уволил Елену Терешкову. В это же время Фондсервисбанк начал процедуру банкротства компании и назначил своего конкурсного управляющего Костюнина А. В.



В рамках процедуры банкротства был организован Комитет кредиторов во главе с Еленой Терешковой.



Первое, что сделала Елена Андрияновна, будучи генеральным директором ООО «ФАРМСЕРВИС» выкупила на «ФАРМСЕРВИС» на торгах все права на лекарства, но с одним очень серьезным обременением, а именно, в качестве председателя Комитета кредиторов, Терешкова Е.А. взяла документально оформленное обязательство за ее подписью в течение 5 лет заказывать у компании «ПАРТНЕР» производство продукции не менее, чем на 400 млн. рублей в год., для того чтобы компания «ПАРТНЕР», занимаясь своей профессиональной деятельностью, смогла расплатиться со всеми кредиторами, включая государство и работников предприятия.



Однако, через два месяца после этой покупки Елена Терешкова передает все права на эти лекарства компании ООО «АВАН», в которой она также является генеральным директором и подписывает этот контракт уже от имени компании «АВАН», от «ФАРМСЕРВИС» договор подписывает один из сотрудников по доверенности. И вдруг, по случайному стечению обстоятельств, в этом контакте уже не предусмотрена обязанность компании «АВАН» в течение 5 лет заказывать производство лекарственных препаратов у компании «ПАРТНЕР». Тем не менее компания «АВАН» еще год с небольшим продолжала заказывать лекарственные препараты, так как у компании «ПРОБИОФАРМ» на тот момент не было лицензии на производство лекарственных препаратов, так как не было соответствующих производственных мощностей.



В течение 2019-2020 годов компания «ПРОБИОФАРМ» купила активов на 164 млн. рублей и получила лицензии от министерства здравоохранения Российской Федерации на право заниматься производственной деятельностью фармпрепаратов. Таким образом, отпала надобность заказывать данные лекарственные препараты у компании «ПАРТНЕР» и Елена Терешкова в феврале 2020 года, вероятнее всего, просто забывает о том, что она как председатель кредитного комитета голосовала и утверждала условия продажи прав на лекарственные препараты - в течение пяти лет заказывать препараты у компании «ПАРТНЕР» на сумму более чем 400 млн. рублей в год, суммарно на два миллиарда за пять лет, и обращается в Минздрав с просьбой оставить в регистрационных удостоверениях данных лекарственных препаратов единственного производителя компанию «ПРОБИОФАРМ». Минздрав по заявлению владельца лекарственных препаратов компании «АВАН» вычеркивает из регистрационных удостоверений второго производителя компанию «ПАРТНЕР». В результате компания «ПАРТНЕР» теряет право производить данные лекарства и практически в тот момент перестает заниматься финансово-хозяйственной деятельностью, которой обязана заниматься для того, чтобы иметь возможность расплатиться с многочисленными кредиторами, включая трудовой коллектив и государство.



Получается, что компания «ФАРМСЕРВИС», являясь промежуточным звеном для передачи всех прав на лекарственные препараты компании «АВАН», после того, как компания «ПРОБИОФАРМ» стала единственным производителем препаратов, свою роль выполнила.



Далее Е. Терешкова покидает пост генерального директора в компании «ФАРМСЕРВИС» и остается только генеральным директором компании «АВАН». В компании «ФАРМСЕРВИС» генеральным директором назначается исполнительный директор компании Константин Беляев для того, чтобы эта компания занималась рутинной деятельностью, а именно продажей пробиотиков и, соответственно, финансированием за счет этих денег развитие Фармгруппы.



Про депутатский запрос



По информации представителя Елены Лоссь, саморегулируемая организация аудиторов, членом которой она состоит, предоставила копию запроса в Казначейство РФ депутата Госдумы Дзюбы В.В. от Тульской губернии. В нём содержалась информация о федеральном розыске Елены Лоссь (на неделю раньше, чем само объявление в розыск). Запрос был успешно растиражирован замом руководителя Казначейства – за государственный счет было отправлено около 50 курьеров, чтобы лично вручить клиентам компании «РСМ РУСЬ» сам запрос депутата и сопровождающее письмо от Казначейства. При этом считаем необходимым отметить, что аудиторская фирма «РСМ РУСЬ» никогда не имела дел с этими фармацевтическими фирмами.



Выводы



Господин Беляев, по нашему мнению, незаконно уволенный с должности генерального директора компании «ФАРМСЕРВИС» задержан правоохранительными органами. Судя по всему, со слов представителя Елены Лоссь, единственным его грехом перед было то, что в разгар конфликта между Д. Савельевым и Е. Лоссь господин Беляев отказался предоставить компромат на Е.Лоссь ввиду его отсутствия.



Видимо, господину Савельеву, главному выгодоприобретателю, владеющему контрольным пакетом акций компании «ПРОБИОФАРМ», необходимо было скрыть то обстоятельство, что он стал единственным получателем дохода от производства лекарственных препаратов за счет невыполнения обязательств перед кредиторами компании «ПАРТНЕР», подставив тем самым Терешкову Е.А., так как именно она будучи одновременно председателем Комитета кредиторов компании «ПАРТНЕР», генеральным директором и компании «ФАРМСЕРВИС» и компании «АВАН» при перепродаже прав на лекарственные препараты «забыла» об обязательстве выкупать у компании «ПАРТНЕР» продукции на 400 млн. рублей ежегодно в течение 5 лет, и выручку более 1 млрд. рублей теперь может получать только компания «ПРОБИОФАРМ».



Единственным способом достичь этого явилась срочная ликвидация компании «ФАРМСЕРВИС», а приобретение ее Еленой Лоссь компании, получается, помешало этим планам, и поэтому возникла идея «незаконного приобретения» компании и необходимость открытия уголовного дела с обеспечительными мерами по запрету регистрации договора купли-продажи, так как арбитражный суд в обеспечительных мерах по данному иску о признании недействительности сделки дважды отказал «господам предпринимателям».



Можно сделать вывод, что правильное, корректное, законное поведение Елены Лоссь вызвало страх у господина Савельева и он начал такую беспрецедентную борьбу при попустительстве, если не сказать больше, правоохранительных органов, которые, на наш взгляд, стали на защиту личных бизнес-интересов господина Савельева, а не защиту интересов Российской Федерации в получении налогов и трудового коллектива компании «ПАРТНЕР», которым не была выплачена зарплата и не выплачена по сей день.



От Редакции



Не выводы, конечно, до них еще далеко (и мы уверены, что следствие во всём разберется), но расставить акценты видения редакцией этой истории мы, безусловно, обязаны. Высказать своё мнение о происходящем, как бы пафосно это не звучало, наш гражданский долг и обязанность.



Итак, вы прочитали две версии одного и того же бизнес-процесса, превратившегося в уголовное преследование бывших партнёров по бизнесу. На наш взгляд, «вина» господина Беляева и госпожи Лоссь, которые честно хотели сохранить для России производство отечественных пробиотиков, которые по качеству превышают иностранные аналоги, только в том, что им, на их пути, волею судеб, встретился господин Савельев.



«АН» продолжит следить за этим уголовным делом.

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