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Россияне раскупили почти все места в дорогих отелях Египта на ноябрьские выходные

, 15:41 Источник: АТОР

Россияне раскупили почти все места в дорогих отелях Египта на ноябрьские выходные
Фото: pixabay.com

Туроператоры фиксируют рекордный спрос на отдых в дорогих отелях Египта на ноябрьские праздники. По их мнению, спрос подогрел локдаун, объявленный в столице и регионах.

«На ноябрьские праздники мест в отелях практически не осталось. Популярные гостиницы уже сообщают о приостановке продаж», – сообщает туроператор «Русский Экспресс».

«В связи с объявлением дополнительных выходных дней в ноябре наблюдается ажиотаж на каникулярные даты – это и новые бронирования, а также запросы от туристов, уже отдыхающих в Египте, которые хотят продлить свой отпуск еще на несколько дней», – отмечает другой туроператор PAC Group.

При этом с 21 октября египетские власти разрешили отелям продавать 100 процентов номеров вместо 70, как это было ранее.

Другие востребованные направления зарубежного отдыха на ноябрьские праздники у россиян - Турция, Объединенные Арабские Эмираты и Доминикана.

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