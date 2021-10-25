Южноуральцам рассказали, как пройти перепись онлайн

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25 октября 2021, 13:30 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Это безопасно и быстро.

Жители Челябинской области могут принять участие во Всероссийской переписи населения онлайн. Для этого необходимо заполнить переписные листы на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Главные условия — наличие подтвержденной или стандартной учетной записи и подключения к интернету. Также понадобится смартфон, компьютер или планшет.

После авторизации на портале «Госуслуг» нужно выбрать услугу «Пройти перепись населения» и ответить на все предложенные вопросы. Переписать можно не только себя, но и тех, кто входит в одно домохозяйство. После этого будет присвоен QR-код, который нужно предъявить переписчику.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, прохождение переписи онлайн безопасно для в период пандемии. Все данные передаются в зашифрованном виде. Принять участие в переписи онлайн можно в любое удобное время.

Добавим, что на портале «Госуслуги» подтверждено свыше 2 миллионов учетных записей южноуральцев. Такие данные есть у регионального министерства информационных технологий, связи и цифрового развития. Электронная форма получения услуг востребована жителями Челябинской области.

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