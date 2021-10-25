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О видах астрологии: натальной, хорарной, элективной, мунданной и синастрической

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О видах астрологии: натальной, хорарной, элективной, мунданной и синастрической

Как вы видите, астрологическое меню очень обширно. Это целые звездные разделы, которые имеют очень разные подходы в прогнозировании. Здесь сразу приходит сравнение с медициной: окулист и хирург, и тот и другой доктор, специфика абсолютно различная, а цель одна – человеку помочь! Так и в звездной науке. Среди астрологов есть специалисты широкого профиля или владеющие несколькими видами этого искусства, но когда вы идете на консультацию, всегда неплохо понимать, какой именно совет хотите получить и какой вид гороскопа вам нужен! Поэтому сегодня подробно разберемся, о чем каждое направление.

Мунданная астрология объединяет судьбы множества людей и дает прогнозы для всей цивилизации, отдельной страны или города. Обычно мунданные прогнозы можно услышать под новый год, когда важно понимать, какой вектор нас всех ждет в ближайшем будущем. Но у специалиста можно проконсультироваться о гороскопе места вашего обитания и о том, как он резонирует с вашим индивидуальным, если, например, вы хотите переезжать.

Название хорарной науки, идет от английского hour, то есть час, и дает ответ на конкретный, наболевший вопрос клиента в любой области жизни. Астролог фиксирует время, когда человек к нему обратился и составляет хорарную карту вопроса. Этот прогноз незаменим, когда нужно очень быстро определиться с выбором и получить звездный совет. Причем, специфика вопроса может быть самой разной: от покупки недвижимости, судебных разбирательств, устройства на работу, до вопросов отношений, расставаний, измен и рождения детей.

Все мы хотим, чтобы наши начинания имели успешные всходы. Главный постулат астрологии гласит, что время начала-создания-рождения любого существа, предмета, события определяет его дальнейшую судьбу. Но с будущим можно сотрудничать и вот чтобы проект был успешным, его надо начинать в правильное время! Тут вам пригодится элективная астрология, которая поможет подобрать подходящее время для старта: дата свадьбы, операции, начала бизнеса, переезд и так далее. Кстати, садоводы активно используют эту науку, хотя, даже не осознают, что это астрология. Сажать растения, чтобы они выросли здоровыми, нужно в определенные дни и согласно лунному гороскопу. Даже в советское время существовал календарь садовода, где все эти моменты были отмечены на отрывных, бурых листочках. А это элективная астрология в чистом виде – хотите прекрасный плод – посадите его в нужное время!

Натальная астрология, пожалуй, самая известная из всех. Происходит она от латинского слово natalis, что в переводе «относящийся к моменту рождения». Если человек приходит ко мне и не знает, чего хочет, вернее говорит распространенную фразу: «Мне бы себя получше узнать!», то надо начинать именно с натальной карты. Что же это такое? И почему она называется именно картой? Согласно древнему астрологическому знанию, люди не тело, а энергия в теле. И эта субстанция у всех абсолютно уникальна. При рождении мы получаем энергетический заряд от всех небесных тел нашей солнечных системы и храним его всю жизнь. Это и определяет черты нашего характера, устремления, предназначения и ситуации, которые с нами случаются. Качество этого заряда зависит от того, когда человек родился, причем важен тут не только год и день, но и час, а порой даже минута. И вот натальная карта и раскрывает ваше индивидуальное энергетическое УЗИ, скажем так. Раскрывает ваш ресурс, использовать который можно очень по-разному. Это как топливо у машины: можно загореться, а можно доехать к заветной цели. Можно проехать медленно, наслаждаясь видами, а можно быстро, чуть не попав в аварию, но испытав драйв. Выбор за нами, как пройти путь, поэтому это и называется картой, а не навигатором. Жизнь – путешествие, а в нем неплохо бы знать исходные данные, для этого и нужно идти к астрологу.

Общение и взаимодействие, наверное, главное в нашем подлунном мире. И вот качество этого контакта зависит от того, как энергии людей, их натальные карты сочетаются. Вы, наверное, замечали, что с кем-то мы сразу чувствуем себя очень уютно, а с кем-то возникает конфликт на ровном месте. При ком-то готовы горы свернуть, а в присутствии кого-то нас словно становится меньше! Почему так происходит рассказывает синастрическая астрология. Но о ней в следующий раз.

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