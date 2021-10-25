Бочкарёв: Участок Южной рокады от улицы Марьинский парк до МКАД готов на 38%

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25 октября 2021, 11:41

Фото: Бочкарев А.Ю. Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы

Заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв сообщил, что строительство участка Южной рокады от улицы Марьинский парк до МКАД завершено на 38%.



«На участке Южной рокады от улицы Марьинский парк до МКАД предусмотрено строительство и реконструкция дорог общей протяженностью 17,1 км, включая реконструкцию улицы Верхние поля и строительство подземного пешеходного перехода на пересечении улицы Верхние поля и улицы Марьинский парк. На данный момент работы на участке завершены на 38%», – рассказал Андрей Бочкарёв.



По его словам, строительство этого участка Южной рокады позволит увеличить пропускную способность улицы Верхние поля и улучшить транспортное обслуживание районов Марьино, Люблино и Капотня.



«Также будет обеспечен безопасный проход пешеходов через улицу Верхние поля и улицу Марьинский парк за счет строительства подземного перехода, а за счет ликвидации наземных пешеходных переходов увеличится пропускная способность перекрестка двух этих улиц», – добавил Андрей Бочкарёв.



Генеральный директор АО «Мосинжпроект» (генеральный подрядчик строительства объекта) Юрий Кравцов отметил, что помимо строительства уличной дорожной сети предусмотрен большой объем работ по переустройству инженерных коммуникаций.



«Кроме того, запланировано строительство новых остановочных павильонов наземного общественного транспорта и благоустройство прилегающей территории, которое будет включать устройство 4 га газона, высадку 500 деревьев и более чем 1 тыс. кустарников», – добавил Юрий Кравцов.



Ранее Андрей Бочкарёв сообщал, что Южная рокада соединится с МКАД к концу 2023 года.



«Мы планируем вывести Южную рокаду на МКАД по улице Верхние поля к концу 2023 года. Сейчас активно идут работы по реконструкции развязки на пересечении МКАД с улицей Верхние поля и самой улицы», – сказал заместитель мэра Москвы.





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