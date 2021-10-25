«Золотые» сосиски России и жизнь в омской бочке. Резонансные новости недели

Аргументы Недели → Общество 13+

25 октября 2021, 11:28

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.





Запретный плод сладок: иностранцы мечтают вколоть себе «Спутник V»



К концу недели в России фиксировалось уже свыше 37 000 случаев заражения коронавирусом в сутки. Ежедневно от COVID-19 умирало более 1 000 россиян.



Главы регионов продолжали вводить новые ограничительные меры. В Сети появились сообщения о том, что в Смоленске и Калининградской области людей без QR-кода не пускали в торговые центры, где они собирались купить продукты.



Российские власти продолжают активно призывать соотечественников пройти вакцинацию. Тем временем количество полностью вакцинированных россиян составляет немногим более 32%. По этому показателю Россия уступает пресловутому Гондурасу и экзотическому Антигуа и Барбуда. По доле вакцинированного населения наша страна занимает 92 место в мире (по данным проекта Our World in Data).



В то же время Владимир Путин рассказал о желании иностранцев прививаться в России. По его словам, европейцы считают «Спутник V» надежнее и безопаснее остальных вакцин.



«Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку «Спутником», а там справку покупают, что они привиты «Пфайзером»… Это причем врачи говорят, из европейских стран»,- сообщил Путин.



Ситуация, конечно же, больше напоминает российскую действительность, но разве у россиян был когда-то хоть малейший повод не доверять словам президента Путина?



Россияне помогут Афганистану



Впервые после захвата власти в Афганистане представители запрещенного в РФ движения «Талибан» посетили Москву. В переговорах с талибами участвовали представители России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.



В заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ, говорится, что стороны договорились о мобилизации усилий, направленных «на оказание афганскому народу неотложной гуманитарной и экономической помощи в постконфликтном восстановлении страны».



Ранее сообщалось, что талибы обезглавили волейболистку молодежной сборной Афганистана. Убийство произошло еще в начале октября, но известно об этом стало только на прошлой неделе.



Кругосветное путешествие Шойгу по Северному полюсу



Президент Русского географического общества и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время поздравления лауреатов премии РГО вспомнил о проектах шведского ученого Фредерика Паулсена. По его словам, еще два года назад они запланировали совместное кругосветное путешествие.



«Мы сделаем, конечно, кругосветное путешествие, но не по экватору, а по Северному полюсу»,- внезапно заявил Сергей Шойгу.



Сообщение министра обороны России вызвало широкий резонанс в Сети.



«Я тут недавно кругосветку вокруг Москвы совершил… За 80 дней не справился. МКАД стоит»,- написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».



Вожделенная сосиска и дорогое удовольствие



В России уже в самое ближайшее время могут вырасти цены на колбасы и сосиски.



«За последний месяц мы получили более десяти писем от поставщиков мясной продукции с просьбой принять повышение цен на производимые ими товары»,- сообщил «Известиям» представитель одной из торговых сетей.



По сведениям СМИ, уже свыше десятка крупнейших российских производителей колбас и сосисок предупредили ритейлеров о подорожании продукции на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября. Также о росте цен заявляют производители мяса и птицы: стоимость куриной тушки планируют повысить на 8%, на филе — до 7%, на свинину и говядину — на 10–20%.



Известно, что на происходящее отреагировал Минсельхоз. В ведомстве заверили, что мясопереработчикам будет выделено 10 млрд рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.



Российский космос и женщина-Диоген



Шел ХХI век… Земляне продолжали осваивать космос. Компания Илона Маска SpaceX успешно провела испытания вакуумного двигателя Raptor: он будет необходим американцам для длительных полетов корабля Starship на Луну и на Марс.



На российскую землю спустился первый в мире космический киноэкипаж. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко сняли в космосе кино. Сообщалось, что совместный проект «Роскосмоса» и Первого канала обошелся россиянам в 2 миллиарда рублей. А вот на пенсионерку Светлану Васильевну из Омска у государства денег не нашлось.



Дело в том, что женщина на протяжении 35 лет жила в Омске в железной бочке. Поселили ее в эту цистерну временно еще в 1986 году. Все эти десятилетия ей приходилось жить без водопровода, а последние два года - без электричества. Для обогрева она использовала печку-буржуйку.



Местные чиновники предлагали Светлане Васильевне переехать в дом престарелых, но пенсионерка отказалась и ждала от государства квартиру. В итоге квартиру ей подарили. Но не чиновники, а обычные россияне.



На прошлой неделе стало известно, что женщина стала собственницей квартиры в Омске. Блогер из Москвы организовала в интернете сбор средств. В итоге удалось собрать более двух миллионов рублей. Благодаря этим деньгам Светлана Васильевна и стала счастливой обладательницей собственного жилья в доме постройки 2012 года.





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