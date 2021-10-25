Аргументы Недели Общество 13+

«Золотые» сосиски России и жизнь в омской бочке. Резонансные новости недели

, 11:28

«Золотые» сосиски России и жизнь в омской бочке. Резонансные новости недели
Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Редакция «АН» собрала топ новостей, вызвавших резонанс в Сети и СМИ на прошедшей неделе.

Запретный плод сладок: иностранцы мечтают вколоть себе «Спутник V»

К концу недели в России фиксировалось уже свыше 37 000 случаев заражения коронавирусом в сутки. Ежедневно от COVID-19 умирало более 1 000 россиян.

Главы регионов продолжали вводить новые ограничительные меры. В Сети появились сообщения о том, что в Смоленске и Калининградской области людей без QR-кода не пускали в торговые центры, где они собирались купить продукты.

Российские власти продолжают активно призывать соотечественников пройти вакцинацию. Тем временем количество полностью вакцинированных россиян составляет немногим более 32%. По этому показателю Россия уступает пресловутому Гондурасу и экзотическому Антигуа и Барбуда. По доле вакцинированного населения наша страна занимает 92 место в мире (по данным проекта Our World in Data).

В то же время Владимир Путин рассказал о желании иностранцев прививаться в России. По его словам, европейцы считают «Спутник V» надежнее и безопаснее остальных вакцин.

«Приезжают граждане европейских стран, делают здесь у нас прививку «Спутником», а там справку покупают, что они привиты «Пфайзером»… Это причем врачи говорят, из европейских стран»,- сообщил Путин.

Ситуация, конечно же, больше напоминает российскую действительность, но разве у россиян был когда-то хоть малейший повод не доверять словам президента Путина?


Россияне помогут Афганистану

Впервые после захвата власти в Афганистане представители запрещенного в РФ движения «Талибан» посетили Москву. В переговорах с талибами участвовали представители России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

В заявлении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ, говорится, что стороны договорились о мобилизации усилий, направленных «на оказание афганскому народу неотложной гуманитарной и экономической помощи в постконфликтном восстановлении страны».

Ранее сообщалось, что талибы обезглавили волейболистку молодежной сборной Афганистана. Убийство произошло еще в начале октября, но известно об этом стало только на прошлой неделе.


Кругосветное путешествие Шойгу по Северному полюсу

Президент Русского географического общества и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время поздравления лауреатов премии РГО вспомнил о проектах шведского ученого Фредерика Паулсена. По его словам, еще два года назад они запланировали совместное кругосветное путешествие.

«Мы сделаем, конечно, кругосветное путешествие, но не по экватору, а по Северному полюсу»,- внезапно заявил Сергей Шойгу.

Сообщение министра обороны России вызвало широкий резонанс в Сети.

«Я тут недавно кругосветку вокруг Москвы совершил… За 80 дней не справился. МКАД стоит»,- написал один из пользователей соцсети «ВКонтакте».


Вожделенная сосиска и дорогое удовольствие

В России уже в самое ближайшее время могут вырасти цены на колбасы и сосиски.

«За последний месяц мы получили более десяти писем от поставщиков мясной продукции с просьбой принять повышение цен на производимые ими товары»,- сообщил «Известиям» представитель одной из торговых сетей.

По сведениям СМИ, уже свыше десятка крупнейших российских производителей колбас и сосисок предупредили ритейлеров о подорожании продукции на 7-20 процентов с конца октября — начала ноября. Также о росте цен заявляют производители мяса и птицы: стоимость куриной тушки планируют повысить на 8%, на филе — до 7%, на свинину и говядину — на 10–20%.

Известно, что на происходящее отреагировал Минсельхоз. В ведомстве заверили, что мясопереработчикам будет выделено 10 млрд рублей в качестве компенсации части затрат на закупку кормов.


Российский космос и женщина-Диоген

Шел ХХI век… Земляне продолжали осваивать космос. Компания Илона Маска SpaceX успешно провела испытания вакуумного двигателя Raptor: он будет необходим американцам для длительных полетов корабля Starship на Луну и на Марс.

На российскую землю спустился первый в мире космический киноэкипаж. Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко сняли в космосе кино. Сообщалось, что совместный проект «Роскосмоса» и Первого канала обошелся россиянам в 2 миллиарда рублей. А вот на пенсионерку Светлану Васильевну из Омска у государства денег не нашлось.

Дело в том, что женщина на протяжении 35 лет жила в Омске в железной бочке. Поселили ее в эту цистерну временно еще в 1986 году. Все эти десятилетия ей приходилось жить без водопровода, а последние два года - без  электричества. Для обогрева она использовала печку-буржуйку.

Местные чиновники предлагали Светлане Васильевне переехать в дом престарелых, но пенсионерка отказалась и ждала от государства квартиру. В итоге квартиру ей подарили. Но не чиновники, а обычные россияне.

На прошлой неделе стало известно, что женщина стала собственницей квартиры в Омске. Блогер из Москвы организовала в интернете сбор средств. В итоге удалось собрать более двух миллионов рублей. Благодаря этим деньгам Светлана Васильевна и стала счастливой обладательницей собственного жилья в доме постройки 2012 года.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

НХ

В мире

Николай Азаров: если бы Россия ввела экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней

Николай Азаров: если бы Россия ввела экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней

Если бы Российская Федерация организовала экономическую блокаду Украины, киевский режим пал бы за несколько дней. На это в разговоре со СМИ указал Николай Азаров, бывший глава украинского правительства.

Аргументы НеделиАвторы АН

В мире

Аргументы НеделиИнтервью

В мире