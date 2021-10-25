Республика Дагестан: горячее питание младших школьников — задачи и реализация

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25 октября 2021, 12:25 Марина Галюченко

В России в настоящее время в связи с эпидемиологической обстановкой большинство актуальных и социальных тем уходят из информационного пространства. Однако, наша редакция старается освещать не менее важные вопросы, насущные для гражданского сообщества нашей страны. И одной из таких тем является реализация проекта об обеспечении горячим питанием школьников младших классов. Этот вопрос поднял Президент Российской Федерации В. Путин в своем Послании Федеральному Собранию от 15.01.2020 г.

Не секрет, что проблемы с питанием младших школьников назрели давно. На многочисленных родительских форумах обсуждается тема качества питания в школах. Во многих регионах именно организация питания школьников вызывает негативное отношение как у родителей детей, так и у врачей-педиатров. Рост заболеваний эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта, снижение иммунитета, как следствие ведет к снижению умственного и физического развития. Именно с детей младшего школьного возраста надо решать вопросы с организацией правильного и здорового питания.

По итогам Послания Президента были внесены поправки в Федеральный Закон № 47-ФЗ от 01.03.2020 г. «О внесении изменений в Федеральный закон о качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации». Председатель Правительства РФ М. Мишустин в Постановлении от 20.06.2020 г. за № 900 утвердил внесение изменений в Государственную программу «Развитие образования». Оперативность и ответственность государственных структур в реализации задачи поставленной Президентом РФ к Федеральному Собранию подчеркивает важность проблемы. Эти нужные законы и поправки устанавливают принципы и критерии здорового питания, организацию процесса питания, вносят дополнительные требования к бизнесу и предприятиям, которые будут поставлять питание в образовательные учреждения. Школы обяжут публиковать на своих сайтах в интернете информацию об используемых продуктах. Здоровье и правильный образ жизни закладывается именно в первые школьные годы в связи с возросшими нагрузками. Это один из важнейших этапов в жизни подрастающего поколения. Программа по обеспечению школьников горячим питанием носит поэтапный характер и должна быть полностью реализована до первого сентября 2023 года. За прошедшее непродолжительное время со дня обращения В. Путина к Федеральному собранию уже есть промежуточные результаты. 19-20 августа 2021 года в преддверии нового учебного года в г. Саранске (Республика Мордовия) прошел Первый Всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания, где родители, представители исполнительных органов, которые ответственны за реализацию программы по обеспечению горячим питанием и сотрудники образовательных учреждений, обсуждали цели, задачи и реализованные дела по данной теме. В своем выступлении на форуме Министр Просвещения Российской Федерации С. Кравцов заявил, что Министерство примет методические рекомендации по усилению контроля родителями за обеспечением горячим питанием школьников. Редакция следит за реализацией социально-значимой программы по обеспечению горячего питания. Мы обращаемся за комментариями к спикерам и экспертам из разных структур, взаимодействующих в реализации задачи, которую поставил Президент нашей страны, и будем публиковать их на страницах нашего издания.

Одним из компетентных экспертов стал Заместитель Министра образования Республики Дагестан Тагир Кудаев. Мы пригласили его в редакцию ИД «Аргументы недели», чтобы получить комментарий по проблемам и уже выполненным задачам в Дагестане. Разговор получился весьма содержательным и это не просто комментарий, а большое интервью. Заметим, что Т. Кудаева можно с полным основанием отнести к молодым управленцам, которые живут в современных реалиях и прекрасно осведомлены об истинном положении дел в своих регионах. Задача, которую поставил Президент, близка Тагиру еще и с профессиональной точки зрения - в его семье четыре врача и они прекрасно понимают сложность и важность задачи в обеспечении младших школьников горячим питанием. По словам Т. Кудаева в Республике Дагестан реализация программы была возложена на Министерство образования и науки Республики. Ответственным и должностным лицом — руководителем штаба — был назначен Т. Кудаев. В круг его полномочий входило также обеспечение взаимодействия штаба с Министерством Просвещения РФ, в частности с заместителями Министра Просвещения А. Николаевым и Е. Толстиковой, а также с другими федеральными и региональными ведомствами, участвующими в реализации программы. Дагестан — один из сложных регионов нашей страны с точки зрения географического расположения - горы и равнина; разница в предпочтениях и сформировавшегося образа питания в регионах республики — где-то дети привыкли к большему потреблению мясных продуктов, где-то же больше любят выпечку и мучные изделия. Проблем, по словам Т. Кудаева, на начальном этапе было много. Многопрофильность задач, согласования и инспекция школ для выявления соответствия пищеблоков для приготовления горячего питания, кадровые проблемы с поварами и работниками пищеблоков и главное — краткость исполнения поставленной Президентом задач, ответственность перед руководством Республики, федеральными министерствами, родителями детей, личная ответственность требовала от Кудаева оперативной работы. На вопрос корреспондента — какие методы использовал Тагир, он честно ответил, что методы рождались во время работы. Это анализ ситуации, знакомство с истинным положением дел в школах, где порой не хватало специалистов по питанию детей младшего школьного возраста, несоответствие нормативам и предписаниям контролирующих органов; организация переобучения персонала пищеблоков, да и в некоторых отдаленных горных школах отсутствие пищеблоков, где на доставку питания в школу тратилось время на дорогу, что влияло на качество конечной продукции. Одним словом, простому читателю сложно понять все те сложности, с которыми сталкиваются исполнители задачи государственного масштаба. Сам Кудаев на должности заместителя министра на момент начала реализации программы по обеспечению школьников горячим питанием работал всего год, до этого он три года был заместителем Главы города Буйнакск. Но как он мог подвести вновь назначенного Главу Республики С. Меликова и своих соратников? За ним стояла его родная земля, с традиционным ответственным отношением к порученному делу. А есть ли результат столь непростой и такой ответственной работы у Тагира Кудаева? Теперь сухие факты из доклада заместителя министра образования и науки Республики Дагестан Т. Кудаева, который он представил на Первом Всероссийском Родительском форуме в г. Саранске, что прошел 19-20 августа 2021 года. Приводим выдержки из его доклада, чтобы понимать, как в Дагестане решается важная задача не только для Республики, но и может стать методом для реализации государственной программы по обеспечению школьников младших классов горячим питанием.



«С 1 сентября 2020 года во всех 1399 школах Республики Дагестан необходимо было организовать сбалансированное, бесплатное, горячее питание для 199,5 тысяч обучающихся в начальных классах. Однако по состоянию на 1 сентября только в 795 школах с контингентом 130,9 тысяч учащихся 1-4 классов имелись условия для организации горячего питания соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. В 604 школах с контингентом 68,6 тысяч учащихся 1-4 классов, по сведениям Роспотребнадзора по РД, отсутствовали надлежащие условия. При этом инфраструктура школ находилась в состоянии не позволяющем полноценно организовать этот процесс.

Так:

- в 440 школах имеются типовые пищеблоки;

- в 834 школах — приспособленные пищеблоки;

- в 84 школах арендованные пищеблоки, в том числе в 41 школе приготовление и прием пищи в арендованных помещениях; в 43 школах приготовление пищи производилось в арендованных помещениях, прием пищи в приспособленных;

- в 7 школах организован подвоз готовых блюд, приготовленных близрасположенными пищеблоками (школ, детских садов, столовых);

- в 21 школе применяется аутсорсинг.

В режиме ежедневного мониторинга по каждой из 604 школ готовность, которых не была подтверждена Управлением Роспотребнадзора по РД, в том числе малокомплектными нами проводилась работа, направленная на создание в них условий для организации горячего питания.

С этой целью была создана рабочая группа Правительства Республики Дагестан с участием представителей всех заинтересованных ведомств и общественных организаций таких как Общероссийский народный фронт, родительские комитеты на местах. На уровне муниципалитетов также были созданы аналогичные рабочие группы.

Совместно с представителями Министерства просвещения РФ, Управлением Роспотребнадзора, регионального отделения ОНФ были организованы выездные проверки в 41 малокомплектной школе Республики, располагающиеся в труднодоступных населенных пунктах, которые подтвердили наличие горячего питания в указанных школах. Этим школам нами было уделено особое внимание, исходя из их труднодоступности.

Таким образом, в результате согласованных действий, по состоянию на 1 марта 2021 г. школы, не соответствующие требованием СаниПиН в части организации бесплатного питания в республике отсутствуют.

Учитывая масштабность существующих проблем инфраструктурного характера в школах республики, требующих решения, важно расставить приоритеты в данной работе…

По итогам проведенного мониторинга с учетом обращений муниципалитетов о нехватке персонала для работы в пищеблоке в 2021 г. выделены средства на введение 1066 единиц работников пищеблока.

На постоянном контроле вопрос работы поставщиков продуктов питания и необходимость обязательной регистрации предпринимателей по ФГИС «Меркурий».

Необходимо отметить, что оперативная реализация мероприятий позволила снизить финансовую нагрузку на бюджет самой республики и привлечь из федерального бюджета средства субсидии на организацию питания учащихся начальных классов в 2019 году в размере 633 млн. рублей, а в 2021 году в размере уже около 2 млрд. рублей, что является значительным экономическим эффектом для такого высокодотационного региона, как Дагестан».

Впечатляющие цифры и результаты в докладе Заместителя министра образования и науки РД Т. Кудаева доказывают, что при поддержке Главы Республики С. Меликова, слаженной работы всей рабочей группы, взаимодействии общества, бизнеса и государственных чиновников, задачи, поставленные руководителем нашей страны можно решать качественно, оперативно и с пользой для всего общества. Особенно когда эти задачи касаются наших детей и их здоровья.

На вопрос корреспондента - к какому результату в своей работе стремится Тагир, он ответил, что его цель - привить культуру правильного питания детям, чтобы выросло здоровое поколение.

Кудаев Тагир Магомедович Статс-секретарь - заместитель министра образования и науки Республики Дагестан Дата и место рождения: Родился в 1985 году в г. Махачкала Республики Дагестан. Образование: В 2007 году окончил Дагестанский государственный технический университет по специальности «Экономика и управление». Трудовая деятельность: С 2008 по 2013 год - Главный специалист-эксперт Министерства финансов Республики Дагестан. С 2013 по 2016 год - Служба государственного финансового контроля РД. С 2016 по 2018 год - Заместитель главы администрации ГО «город Буйнакск» - начальник МКУ «Финансово-экономического управления Администрации городского округа город Буйнакск». С 2018 по 2019 год - начальник Управления экономики, финансов и конкурсных процедур Министерства образования и науки Республики Дагестан. С апреля 2019 года - статс-секретарь - заместитель министра образования и науки Республики Дагестан. Дополнительная информация: Женат.

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