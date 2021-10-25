На Урале мошенники под видом медиков, агитирующих за вакцинацию, украли у пенсионерки 500 тысяч рублей

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25 октября 2021, 11:39 Источник: E1

Фото: pixabay.com

В Свердловской области лжемедики обокрали 83-летнюю пенсионерку. Они пришли к ней якобы записать на прививку против ковида, которую выездная бригада сделает женщине на дому.

Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, мошенниц было двое. В квартиру вошла одна из них. Хозяйка провела ее на кухню, и та принялась рассказывать женщине, что ей необходимо вакцинироваться. Якобы специально для пожилых прививочная бригада выезжает на дом.

Пока мошенница агитировала пенсионерку, вторая вошла через незапертую дверь, обыскала спальню и обнаружила в шкафу полмиллиона рублей, отложенные на черный день. Забрав деньги, она так же незаметно выскользнула из квартиры. Обнаружив пропажу, женщина обратилась в полицию.

Как утверждает полицейская статистика, каждый год жертвами мошенников становятся десятки тысяч пожилых людей. Например, из всех обманутых москвичей 80 процентов - пенсионеры.

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