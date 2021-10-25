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Впервые в истории россиянин выиграл дело о моральном вреде из-за публикаций в Instagram

, 09:54 Источник: Telegram

Впервые в истории россиянин выиграл дело о моральном вреде из-за публикаций в Instagram

Впервые в России пострадавший выиграл дело о моральном вреде, который нанесли ему публикации сторис в Instagram. Решение в пользу истца вынесла коллегия по гражданским делам Тюменского областного суда.

О судебном процессе рассказала в своем телеграм-канале пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Иск подал мужчина, который два года назад развелся со своей женой. В феврале она начала размещать в Instagram сторис (ролики, которые публикуются всего на сутки, а затем автоматически удаляются). В них женщина эмоционально рассказывала о том, как муж пытается выселить из квартиры их детей, отобрать машину. Обвинила его, что он не платит алименты, а во время совместной жизни вообще жил за ее счет.

Вначале мужчина пытался игнорировать оскорбительные ролики. Но когда на них стали обращать внимание друзья и родственники, решил подать в суд. Он потребовал от бывшей жены записать опровержение и возместить ему моральный вред в размере 30 тысяч рублей.

«Районный суд Тюмени не поддержал мужчину, и он обратился с апелляционной жалобой в вышестоящую инстанцию, подтвердив свою порядочность справками о доходах, банковскими чеками по уплате алиментов и оплате ипотеки, услуг образовательного учреждения для детей»,- написал телеграм-канал тюменского облсуда.

Апелляционный суд удовлетворил требования мужчины. Теперь бывшая супруга обязана разместить  в Instagram опровержение и выплатить мужу 5000 рублей компенсации морального вреда.

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