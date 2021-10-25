Во Владивостоке форум-выставка «Полезно пенсионерам» объединил поколения

Аргументы Недели → Общество 13+

25 октября 2021, 09:06

Октябрь вот уже как три десятка лет начинается для всех с празднования Дня пожилого человека. Но для проживающих в Приморье больше 550 тысяч пенсионеров краевые власти решили не ограничиваться одним днём и в рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020-2027 годы организовали для старшего поколения форум-выставку «Полезно пенсионерам».

Узнать, что же «Полезно пенсионерам», а также поделится своим опытом, во Владивостоке собрались приморцы старшего поколения из тринадцати муниципалитетов края, в которых развито добровольчество активистов в возрасте 50+, а также представители органов власти, научного и медицинского сообщества, некоммерческих организаций.

Деловой частью форума стал круглый стол, посвящённый развитию в крае движения «серебряного» волонтёрства в условиях продолжающихся ограничений из-за COVID-19.

По мнению депутата Государственной Думы от Приморского края Владимира Новикова, сегодня важно поддержать пенсионеров, показать старшему поколению, что и в преклонном возрасте можно не только дома сидеть. Он отметил, что в крае совместными усилиями власти и общественников разработана дорожная карта по созданию условий для активного и здорового долголетия.

«И большинство её положений вошли в программу, которая в 2020 году была официально принята на краевом уровне. Мы готовы задействовать волонтёров во время проведения важных краевых и государственных мероприятий, таких как Восточный экономический форум. Президент страны Владимир Владимирович Путин говорил о задаче вовлечь в добровольчество до пятнадцати процентов активного населения страны – и мы, видя, что приморцы хотели бы включиться в эту деятельность, готовы им помочь», – заверил Владимир Новиков.

Депутат Госдумы также напомнил, что Приморский край стал одним из первых регионов России, принявших участие в реализации федеральной программы по вовлечению лиц старшего возраста в волонтёрскую деятельность «Молоды душой».

Как рассказала руководитель центра социального обслуживания «Родные люди» и федеральной программы «Молоды душой» в Приморском крае Наталья Кокорева, «серебряные волонтёры» сегодня объединяют порядка 500 человек по всему Приморью, но желающих присоединиться к движению гораздо больше. Они участвуют в социальных, культурно-массовых, спортивных, благотворительных мероприятиях в своих муниципалитетах, предварительно проходят специальную подготовку, а также регулярные стажировки. У каждого есть личная книжка волонтёра, в которой фиксируются достижения в общественной жизни, сведения о поощрениях и дополнительной волонтёрской подготовке. Также, по её словам, в крае для пожилых разработан план физической активности, обеспечивающий необходимую нагрузку, в том числе щадящую для людей с хроническими заболеваниями. Так, только в танцевальных мастер-классах в рамках акции «Летние вечера 50+» в последние годы приняли участие 25 тысяч человек.

И вполне закономерно, что без участия активных и неравнодушных пожилых приморцев, присоединившихся к рядам «серебряных» волонтёров, сегодня в крае не обходится практически ни одно крупное мероприятие, отметила заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко. И подчеркнула, что некоммерческим организациям в крае на конкурсной основе предоставляются гранты на повышение качества жизни людей пожилого возраста, а в будущем году планируется провести ряд семинаров для некоммерческих организаций и бюджетных учреждений, посвящённые созданию и запуску подобных проектов.

Пока участники деловой части форума-выставки обсуждали проблемы и выясняли, что «Полезно пенсионерам», их коллеги из муниципалитетов края демонстрировали свои способы вовлечения людей старшего возраста в различные активности и социально значимые проекты. Поскольку подавляющее большинство собравшихся на форум представляли представительницы прекрасной половины человечества, то среди их увлечений оказалось много рукоделий, в том числе вязания и вышивания.

Например, Лидия Александровна Достовалова из Черниговки даже на выставке не рассталась с крючком и пряжей. На вопрос корреспондента еженедельника «Аргументы неделi. Приморье», привлекает ли вязание мужчин, отвечает утвердительно: «А как же, мужчин тоже вяжут, да ещё как. Правда, таких мало, это редкость большая, но зато они большие мастера!»

Своё вязание Лидия Александровна не хранит, мастерством делится с односельчанами, как и тёплыми вещами. Рассказывает, что довольно часто бывает в интернате для престарелых в Дмитриевке, отвозит туда шерстяные носки, кофты, шали. И даже взяла своеобразное шефство над одной 82-летней женщиной.

Любопытно, что форум-выставка «Полезно пенсионерам» не остался незамечен юными коллегами серебряных волонтёров. Так, директор автономной некоммерческой организации «Центр содействия развитию молодёжи Приморского края» Иван Апонюк подчёркивает, что взаимодействие разных поколений — это большой плюс для любого социального проекта.

«Сейчас на базе библиотек края наш волонтёрский ресурсный центр региональной поддержки добровольчества организует обучение пенсионеров работе с порталом «Добро.ру». Для нас важно, чтобы это были точки жизни, куда люди приходят и конструктивно проводят время — не только старшее поколение, но и молодёжь. Наша задача — создавать условия и предлагать форматы, чтобы всем участникам этого процесса было комфортно», – отмечает Иван Апонюк.

Коллегу поддержали и руководитель ресурсного центра поддержки добровольчества Приморского края Марина Регурецкая.

«Если для молодёжи волонтёрство порой служит способом получить некие дополнительные блага, нужные связи, то для людей старшего возраста это просто тимуровское движение, душевный порыв помочь тем, кто нуждается. Взаимодействие пожилых и юных, надеемся, поможет молодым стать менее меркантильным», – говорит Марина Регурецкая.

А замдиректора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко подчеркнула: «Видеть, как студенты и пенсионеры, которым есть что рассказать, есть чем поделиться, работают вместе, дружно, постоянно общаются, обмениваются опытом – это дорогого стоит».

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