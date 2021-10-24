Олег Новицкий рассказал, что актриса Пересильд и режиссер Шипенко ничего на МКС не сломали

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24 октября 2021, 20:59

Roscosmos, globallookpress.com

Космонавт "Роскосмоса" Олег Новицкий рассказал, что актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко ничего на МКС не сломали. Пересильд и Шипенко первые в мире актриса и режиссер снимали в космосе художественный фильм.

На МКС вместе с "киноэкипажем" находились космонавты Олег Новицкий, Антон Шкаплеров и Петр Дубров. Со Шкаплеровым актриса и режиссер прилетели на МКС, а с Новицким вернулись на землю.

Новицкий рассказал, что человек, попадающий на МКС, начинает работать очень активно, требует большей заботы о себе, чем профессиональный космонавт, который постепенно проходит адаптацию, постепенно вливается в работу".

В фильме "Вызов. Первые в космосе" он рассказал, что космонавтам приходилось оберегать и "киноэкипаж", и станцию. Новицкий не исключал, что во время съемок могли возникнуть проблемы. А Пересильд и Клименко "проявили себя очень хорошо", "довольно строго выполняли все просьбы и требования".

Юлия Пересильд подтвердила, что они с режиссером не нанесли ущерба МСК. "Дырок не сделали, туалет не сломали", - уточнила актриса. По признанию Пересильд, на третий день пребывания на МКС была готова заваривать еду мужчинам, если в этом была необходимость.

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