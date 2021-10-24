В ночь на 25 октября в Москве ожидаются заморозки и гололедица на дорогах

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24 октября 2021, 18:50

фото: pixabay.com

В Москве автомобилистов призвали быть осторожными на дорогах из-за первых заморозков, которые ожидаются в ночь на понедельник, 25 октября, в столичном регионе.

В департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы сообщили в воскресенье, что ночью столбики термометров покажут минус один, минус три градуса, и на дорогах может образоваться гололедица.

ЦОДД советует водителям отказаться от поездок на личных автомобилях в ночное и утреннее время, при необходимости воспользоваться городским транспортом, - сообщает АГН "Москва".

Если все-таки необходимо поехать на машине, нужно держать дистанцию и избегать резких маневров.

Использование летних шин при гололедице на дорогах опасно и может привести к ДТП.

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