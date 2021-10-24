Минздрав РФ разрешил вакцинацию от коронавируса «Спутником V» кормящим мамам

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24 октября 2021, 17:59 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Грудное вскармливание теперь не является противопоказанием для вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 препаратом "Спутник V". Минздрав РФ разрешил прививаться от ковида "Спутником V" женщинам-мамам в период кормления малыша грудью.

В инструкции к препарату "Спутник V", размещенной в государственном реестре лекарственных средств, перечислены следующие противопоказания: "гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины или вакцине, содержащей аналогичные компоненты; тяжёлые аллергические реакции в анамнезе; острые инфекционные и неинфекционные заболевания, обострение хронических заболеваний — вакцинацию проводят через две-четыре недели после выздоровления или наступления ремиссии".

"При нетяжёлых ОРВИ, острых инфекционных заболеваниях ЖКТ — вакцинацию проводят после нормализации температуры; возраст до 18 лет (в связи с отсутствием данных об эффективности и безопасности)", - указано в инструкции.

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